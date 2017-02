Isola dei Famosi: Eva Grimaldi, Moreno e Bettarini… amano?

In Honduras c’è chi si prepara alla guerra. E chi pensa all’amore. Come Eva Grimaldi, forse. Nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi una serie di scintille, più o meno positive, accendono la competizione degli aspiranti Robinson Crusoe. Esce dal gioco Nathalie Caldonazzo, che perde al televoto contro un sempre meno competitivo e sempre più inadatto Massimo Ceccherini, il comico che proprio non vuole saperne di mettersi in gioco. La bionda ingiustamente va via, il comico dalle battutine facili e, talvolta, sessiste, rimane.

Ma, nella puntata della vigilia di San Valentino, il vero protagonista è l’amore. Più o meno sbandierato.

La puntata inizia con Alessia Marcuzzi che prende in giro l’inviato in Honduras, Stefano Bettarini, che avrebbe iniziato una relazione con l’ex naufraga Dayane Mello. “Se gli fate l’esame del DNA troverete tracce della Mello”, scherza Ceccherini. Ma è scoppiato anche un altro amore, quello tra la pornostar Malena e il rapper Moreno. Baci, abbracci, effusioni. Lei però sottolinea che, al momento, non è amore. Ma che stanno bene insieme.

Ma dobbiamo parlare anche di Eva Grimaldi.

L’atmosfera da rosso amore si fonde al giallo e diventa arancione, quando Eva Grimaldi chiede a Nathalie, pensando di essere in pubblicità, di salutarle “Battaglia”. Vladimir Luxuria chiede spiegazioni su questo nome, ma lei fa la vaga. A svelare l’arcano ci pensa Alessia Marcuzzi, che aggiunge: “Probabilmente parlava di Imma Battaglia. Che male c’è? La salutiamo tutti insieme”. La spiegazione è semplice: si vocifera che tra Eva e Imma ci sia del tenero. Da anni. Un outing in diretta, non confermato, che sorprende il pubblico.

Non sembra conoscere la parola amore Raz Degan.

L’ex modello inizia un acceso monologo, a tratti imbarazzante, che ne sottolinea aggressività e irascibilità. Nessuno sull’isola lo sopporta più. E riesce a litigare anche con l’inviato (che dovrebbe fare meno il protagonista). Alessia gli dice: “Il tuo limite sull’isola non è la sopravvivenza ma la socializzazione con i tuoi compagni”. E quindi litiga anche con lei, “non ho bisogno delle tue lezioni di vita”. E sulla produzione del programma, parla di “giochini delle elementari che non mi piacciono e a cui non voglio giocare”. Ecco, bravo. Allora torna a casa, per favore.