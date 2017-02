Lara Croft, auguri! Oggi è il suo compleanno

Lara Croft compie gli anni. E noi siamo qui a festeggiare una delle icone più importanti della nostra cultura. Sì, Lara Croft il personaggio che a metà degli anni ’90 la Eidos lanciò sul mercato nel videogioco “Tomb Raider”, è nata proprio oggi, il 14 febbraio del 1968. Non nel senso di progetto, ma proprio come data di nascita del personaggio nel suo universo fittizio.

Lara Croft è un’archeologa avventurosa che è sempre alla ricerca di nuovi tesori e storie nascoste. E’ bella, palestrata, e somiglia ad una piccola Indiana Jones dei videogame. Il suo successo tra gli appassionati è stato grande, e quando l’attrice Angelina Jolie l’ha portato al cinema nel 2001, il personaggio ha avuto un vero e proprio boom. Attualmente è in lavorazione un terzo film sull’eroina con protagonista Alicia Vikander. La biografia della Croft è un attento racconto di una donna che vive sospesa tra tradizione, i genitori sono nobili, e voglia di indipendenza.

Lara Croft: la storia

Il videogioco Tomb Raider fu pubblicato a partire dal 1996 da Eidos Interactive e sviluppato da Core Design. Il titolo significa letteralmente “razziatrice di tombe” in inglese. Lara Croft ha ovviamente una sua storia all’interno del gioco.

Come riporta la pagina Wikipedia dedicata la suo personaggio, Lara Croft nasce in Inghilterra il 14 febbraio 1968. Sin dall’età di tre anni, Lara riceve un’istruzione privata dentro le mura di casa, seguita da un precettore, e a undici frequenta l’istituto femminile di Wimbledon.

L’incontro con l’archeologia è all’età di sedici anni, alla Gordonstoun School, Lara nota una copia del National Geographic con un rispettabile archeologo in prima pagina: Werner Von Croy, il quale teneva anche delle conferenze nella scuola di Lara. L’interesse di Lara verso l’archeologia sorprende Von Croy al punto che decide di fare un’escursione con lei in Cambogia. Il padre è contrario ma poi accetta che parta.

All’età di ventun’anni, Lara ha un incidente aereo sulle montagne dell’Himalaya, che la vede costretta a sopravvivere da sola. Qui diventa un’eroina vera e propria.

Negli otto anni seguenti, Lara inizia a girare il mondo e a collezionare avventure. I suoi genitori vorrebbero che smettesse e che sposasse un lord come la sua condizione di ragazza ricca prevede. Ma Lara in tutti questi anni non resiste al richiamo dell’avventura. Ed è proprio questa la sua forza. Anzi, la sua indipendenza che l’ha fatta amare al grande pubblico negli anni. Oggi quindi sono in tanti a dire tanti auguri e a celebrarla come icona della modernità femminile. Nel frattempo, il videogioco che l’ha vista vivere ha raggiunto la nona edizione nel 2013.