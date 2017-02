Lingerie per gli innamorati: sex appeal in primo piano

Lingerie per gli innamorati: è arrivato il momento di tirare fuori la propria femminilità indossando completini ad alto tasso di seduzione. Chi l’ha detto che solo il rosso è il colore della passione? L’intimo del momento non conosce limiti e presenta una palette ricca di romantiche sfumature. Si va dal nero a nuance delicate che rimandano alla primavera come, ad esempio, il rosa cipria.

Lingerie per sedurre

Quando c’è in ballo la sensualità, a scendere in campo è il fascino della lingerie La Perla. In esclusiva per San Valentino, l’azienda ha proposto il perizoma Freedom in pizzo leavers francese ultra-sottile disponibile sia in rosso che in nero. Facile da indossare perché l’unica cucitura presente sul retro lo rende invisibile sotto qualsiasi tipo di indumento. Il tutto è proposto in una speciale confezione rossa a forma di cuore decorata con un fiocco. Mai dimenticarlo, l’occhio vuole sempre la sua parte.

Intimo rosso passione

A ognuno la sua mise. C’è chi ha voglia di sentirsi sofisticata e chi, almeno per questo giorno dell’anno, non vuole rinunciare al rosso per vedersi terribilmente irresistibile.

A semplificare la missione ci pensa lei, la sottoveste di tulle con perizoma in coordinato. Con una mise del genere è davvero impossibile non far capitolare il proprio partner. Non è da meno il reggiseno a balconcino Flora Vibes, in tulle stretch e ricamo rebrodé, ravvivato da trasparenze e motivi floreali.

Quando si parla di seduzione, cosa meglio di un baby doll o di un body in tulle ricamato? Entrambe le mise sono caratterizzate da un gioco di trasparenze e da un delicato ricamo a effetto calligrafico che reinterpreta l’iconica collezione Autografo La Perla in una versione classic.

Agent Provocateur, provocazione da indossare

Seduzione in chiave luxury per Agent Provocateur. Un nome un programma quello del noto marchio di lingerie inglese che propone capi pronti ad avvolgere il corpo esaltandone le forme.

Rosso, nero e rosa: sono questi i colori dell’amore. A dimostrarlo è Cupido il completo intimo che, come preannuncia il nome, è pronto a fare breccia nel cuore del proprio innamorato. Romantico, non c’è che dire. A caratterizzarlo è un sapiente gioco di tulle, cuori ricamati ed elastici al neon rosa pronti a rendere ancora più dolce l’incontro.

Non è da meno Seraphina. Un vero inno alla femminilità che si traduce in delicati e velati fiori che impreziosiscono tanto il reggiseno quanto lo slip.

L’effetto vedo-non vedo ha sempre il suo perché. Osare con romanticismo: ecco quello che ci vuole per gli animi più audaci. Il reggiseno in versione crop-top Valentina, in tulle nero, con i suoi due cuori di cristalli Swarovski è semplicemente perfetto.