San Valentino 2017: che coppia siete?

San Valentino 2017: un’occasione per dirsi ti amo in mille modi diversi. Magari uscendo a cena fuori, preparando un pasto gourmet, oppure facendo tardi in discoteca. Sono tanti i gusti degli amanti e per ognuno di essi è possibile stilare un menu della festa molto particolare. Questo è quanto accade in un ritratto certificato dall’Osservatorio Sanbittèr Aperitivo Cool Hunting.

L’organizzazione ha in occasione di San Valentino 2017, indagato a fondo i gusti degli italiani sui festeggiamenti della festa più sdolcinata dell’anno. E per ogni stile di romanticismo, ha poi suggerito un’idea di serata.

Le coppie di San Valentino 2017

I profili delle coppie fotografati dalla ricerca sono molto diversi fra loro. Esiste per esempio l’Aristo-coppia, un tipo di coppia molto attenta ai dettagli e di gusto estremamente raffinato. “Per lei non devono mancare i tacchi – dice l’esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca – e per lui invece immagino una giacca di velluto blu. Il menu? Chic ed elaborato”.

Segue la Party Love Couple, amante della mondanità anche nella classica festa a due. “San Valentino può anche essere celebrato in compagnia – dice Ronchi della Rocca – e per questo consiglio una pietanza da condividere con le altre coppie, come una fonduta di cioccolato da mettere al centro della tavola”.

Poi abbiamo la coppia Peace and Love, allergica allo stress del sociale. Per loro l’indicazione della serata è quella di un momento rilassante retto dalla musica new age e poco altro.

All’opposto si colloca la Social coppia che pensa di trascorrere la festa degli innamorati con una cena a base di specialità fusion. Per essa nulla ha senso se non può essere condiviso. “Per loro ogni momento è buono per condividere sui social ciò che hanno preparato – dice Barbara Ronchi della Rocca – e quindi per questo puntano molto sulla forma, impeccabile e di gran scena”.

Ultimi i Distant lovers; quelli che si amano da lontano per motivi di distanza geografica. “La coppia che non si vede spesso ha bisogno di un momento tutto suo – dice Barbara Ronchi della Rocca – e per questa ragione consiglio loro una cena finger food a letto, per vivere una serata speciale in una alcova d’amore tutta per loro”.