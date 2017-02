iStock Un tour gratuito alla scoperta di birrifici o enoteche. iStock Cucinare insieme la vostra cenetta a due. iStock Raccogliere la frutta e poi mangiarla insieme, magari imboccandosi... iStock Qui occorreva portarsi avanti e piantare degli ortaggi o della frutta da cucinare insieme. In alternativa potete piantare oggi quello che mangerete l'anno prossimo. Molto romantico! iStock Può fare un pò scrocconi, ma perché non usufruire degli assaggini gratis messi a disposizione dai supermercati? A volte possono capitare vere e proprie leccornie... iStock Potete anche visitare un quartiere della vostra città che non conoscete ancora. iStock O fare del volontariato insieme. iStock Trovate un luogo misterioso e e anche un pò spaventoso e avventuratevici... Potrebbe essere un'esperienza davvero indimenticabile! iStock Recatevi ad un mercatino dell'usato: se avete cose vecchie da vendere potreste anche ricavarci qualcosa... iStock Organizzate una caccia al tesoro in casa, o magari in un parco. iStock E andare sul classico? Ad esempio una bella maratona di film da guardare sul divano con un bel secchio di popcorn. iStock Si potrebbe anche decidere di giocare a qualcosa che non richieda particolari strumenti, come ad esempio Obbligo e verità. Un gioco che vi permetterà anche di scoprire qualcosa di più l'una dell'altro... iStock Mettetevi comodi e che la battaglia abbia inizio! iStock Cantare insieme, magari delle canzoni d'amore... iStock Costruite un fortino dentro casa e passateci la notte. iStock Scovate i concerti gratuiti a cui potete assistere nella vostra città. iStock Scegliete pose e scenario e poi lanciatevi nel vostro personale servizio fotografico. Un bel ricordo che vi rimarrà nel tempo. iStock Alcuni musei offrono visite notturne gratuite. Cercateli nella vostra città! iStock Insegnatevi a vicenda le vostre passioni. iStock Spesso le serata open mic offrono intrattenimento gratuito, dalla musica al cabaret. iStock Scambiatevi vecchie foto e raccontatevi la storia di quando sono state scattate. iStock Scrivetevi delle poesie e poi leggetele a voce alta l'un l'altra. iStock Prendete una scatola e riempitela di ricordi della vostra storia d'amore. Poi apritela insieme, ricordando quei bei momenti. iStock Trovate un bel prato, sdraiatevi e guardate le nuvole. iStock Guardate il tramonto, anche da casa vostra magari sorseggiando un bicchiere di vino. iStock Andate da un concessionario d'auto e fate finta di voler comprare una macchina. Se vi danno la possibilità di provarla potrete farvi un bel giretto. iStock Costruite insieme un aquilone e poi fatelo volare. iStock Andate a vedere delle case, anche se non avete la possibilità di comprarle. iStock Costruite degli oggetti, tipo una catapulta, che potrete usare per tirarvi addosso del cibo e farvi un sacco di risate. iStock Lo scarabeo non passa mai di moda. Per renderlo più frizzante potreste cambiare un pò le regole ed utilizzare solo parole inventate! Insomma non avete scuse per organizzare qualcosa di speciale e divertente con la vostra dolce metà!

San Valentino, come festeggiarlo in modo creativo senza spendere un euro

Volete festeggiare San Valentino ma non avete tanti soldi da spendere? Nessun problema: quello che vi manca in denaro verrà compensato dalla creatività. Perché in fondo, quello che conta davvero, è l’amore e passare dei bei momenti insieme. Momenti che possano davvero unire, magari condividendo un’esperienza originale e fuori dal comune. Quindi eccovi trenta idee creative per trascorrere la festa degli innamorati in modo romantico ed indimenticabile, senza spendere neanche un euro. Continuate a sfogliare la nostra gallery per scoprire come.

Fonte Huffington Post Usa

GUARDA ANCHE: 10 CITTA’ ROMANTICHE PERFETTE PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI