Sveva Alviti alla conquista dell’Ariston

Sveva Alviti, modella prima, attrice poi. La bella romana, classe ’84, è uno dei volti più chiacchierati del momento. Perché se ne parla? Prossimamente Sveva monopolizzerà l’attenzione dei telespettatori con l’uscita di film Dalida. Il prossimo 15 febbraio, infatti, ad andare in onda su Rai1 sarà la storia della nota cantante morta suicida circa trent’anni fa. Un ruolo che, a quanto pare, molto le si addice. Con una strabiliante interpretazione di “Je suis Malade”, la donna ha avuto la meglio su Laetitia Casta e Penelope Cruz.

Sveva Alviti conquista Sanremo

Una notizia di quelle che tanto aspetti e che, quando arriva, regala una bella dose di autostima ma non solo. Richiede anche tanto impegno e la Alviti ha dimostrato di avere determinazione da vendere.

L’attrice ha presentato l’arrivo di Dalida in tv su quello che risulta essere il palco più importante d’Italia: l’Ariston. La donna è stata infatti ospite di Carlo Conti durante la 67esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora che ha regalato grande notorietà a innumerevoli artisti.

L’eleganza del blu

Per l’occasione Sveva Alviti ha scelto una mise d’eccezione. Ha indossato infatti un completo composto da camicia bianca della collezione Tommy Hilfiger e un cappotto lungo in lana della collezione TommyxGigi.

A rompere il rigore ci hanno pensato gli accessori, o meglio la borsa in nero e un scarpa gioiello in grado di richiamare a sé l’attenzione. Il blu, uno dei tre colori primari insieme al rosso e al verde, oltre ad essere il preferito dagli uomini d’affari, è perfetto per vestire le donne che non intendono esagerare. L’eleganza del nero è assicurata ma la sobrietà e la classe di quello che è noto in cromoterapia per il suo effetto altamente calmante, non passano di certo in secondo piano.

Gigi Hadid per Tommy

I capi scelti da Sveva provengono dalla capsule collection nata dalla collaborazione tra la top model Gigi Hadid e il brand americano che, da sempre, nutre una grande stima nei confronti dell’angelo biondo. Preparatevi a innamorarvene perché saranno un must durante la stagione Primavera/Estate 2017.

La collezione è decisamente versatile ed è pronta a fare la felicità di tutte coloro che amano il preppy style. A rubare la scena sono mise dal sapore ora collegiale ora marinaresco. Righe, jeans boyfriend, felpe, salopette e bomber: ce n’è per tutte. Impossibile non notarlo, la palette punta tutto sull’accoppiata vincente blu e bianco.