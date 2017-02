Mercurio nel segno vi mette in movimento, volentieri viaggiate, facilmente entrate in contatto empatico con gli altri. Il momento è assai propizio, in molte direzioni, e questa giornata si prospetta ‘speciale’ per parecchi di voi. Ben vengano gli appuntamenti d’amore

colore: Asso di Cuori

Björk,Venus as a boy