Carnevale in casa: guida agli addobbi più cool

Già palpabile nelle strade, negozi e locali pubblici, in questo periodo è bello anche respirare l’atmosfera di Carnevale in casa

ATMOSFERA DI CARNEVALE IN CASA

Già palpabile nelle strade, negozi e locali pubblici, in questo periodo è bello anche respirare l’atmosfera di Carnevale in casa. In fin dei conti basta poco per rendere l’ambiente festoso e colorato. Possiamo disporre qualche decorazione a tema, acquistata o fai da te, nelle varie stanze della nostra abitazione. Maschere, stelle filanti, cappellini colorati, coriandoli: ed è subito Carnevale!

CARNEVALE IN CASA CON STILE

Innanzi tutto dobbiamo scegliere uno stile per le nostre decorazioni. Il carnevale in casa può essere tradizionale, originale, divertente, chic, etc. Possiamo applicare decorazioni generiche o ispirarci ad un tema specifico. Per esempio, una maschera particolare o un elemento ben preciso. Scegliamo ad esempio Arlecchino. Potremo decorare i bicchieri con la classica texture a rombi colorati. Ma anche piccole tovagliette, festoni ed altri elementi decorativi, realizzati in stoffa o cartoncino. Ovviamente possiamo scegliere anche personaggi più moderni. O una vera e propria storia, che farà da fil rouge ai nostri addobbi.

DECORAZIONI DI CARNEVALE ELEGANTI

Se invece vogliamo decorare la casa in maniera più elegante e sofistica, affidiamoci alle maschere. E le maschere per eccellenza sono senz’altro quelle tipiche veneziane. Affascinanti e misteriose, impreziosite da piume e lustrini, renderanno l’ambiente molto chic. Possiamo completare le decorazioni di carnevale in casa ispirate a questo tema proprio con piume, strass, nastrini, etc.

CARNEVALE IN CASA STILE CLASSICO

Gli amanti della tradizione, invece, potranno optare per le decorazioni più classiche. Un centrotavola in vetro pieno di coriandoli. Maxi spirali colorate in cartoncino che pendono dal soffitto. Festoni a forma di catene colorate realizzate con stelle filanti. Trombette, mascherine colorate, coni di cartoncino, piccoli clown di carta e tutto il repertorio tipico di questa divertente ricorrenza. Molte decorazioni possono essere realizzate fai-da-te con colori e cartoncino. Magari facendosi aiutare dai bambini, per un carnevale in casa che coinvolge tutta la famiglia.