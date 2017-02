Eco Jacket alla ribalta per un look sostenibile

La moda è sempre più etica grazie ai brand che scendono in campo sfruttando materiali riciclati per dare via a piumini belli ed altamente performanti

Eco jacket per vestire secondo natura. Il mondo della moda è sempre più disposto a mettersi una mano sul cuore, e sulla coscienza, assumendo un comportamento responsabile e rispettoso nei riguardi dell’ambiente. Mettere un freno è possibile perché le alternative esistono e sono anche valide. A puntare sull’eco-fashion è Patagonia, azienda americana di abbigliamento outdoor da sempre attenta a ridurre la dipendenza dalle risorse naturali.

Eco jacket, quando la moda è anche etica

A riconoscere il suo virtuoso operato è stato il meeting annuale World Economic Forum che ha riconosciuto all’azienda californiana il premio Circular Economy Multinational Award per il suo impegno nell’ambito dell’economia circolare. Come ha sottolineato Ryan Gellert, general manager di Patagonia Europa, il brand punta a cambiare le abitudini di consumo a livello mondiale sostenendo pratiche di riutilizzo e di riparazione.

A tale proposito l’azienda è pronta, a partire dalla prossima estate, a lanciare una piattaforma e-commerce Worn Wear tramite la quale saranno messi in vendita capi di abbigliamento e accessori Patagonia usati. Non è tutto. Al fine di promuovere la politica del riclo consapevole, tornerà, negli Stati Uniti, Worn Wear, la campagna zero-waste che incoraggia la riduzione dei consumi, la riparazione, il riutilizzo etc.

Uno dei capi più di successo è il piumino Nano Puff. Cosa lo rendo unico? La sua imbottitura sintetica PrimaLoft® Gold Insulation Eco da 60 g/m², riciclata al 55%. Resta calda anche se bagnata grazie al trattamento di idrorepellenza. Non è da meno la giacca Recycled Down caratterizzata da un’imbottitura in 100% piuma riciclata, una lavorazione trapuntata a quadri in 100% poliestere riciclato ed etichetta in 85% poliestere riciclato.

OutDry Extreme ECO, la giacca amica dell’ambiente

Vestire in maniera responsabile è anche la mission di Columbia. L’azienda, leader del settore dell’abbigliamento outdoor, è sempre molto attenta a migliorare gli impatti sociali, ambientali, etici e chimici del prodotto. A dimostrarlo è la giacca anti-pioggia OutDry Extreme ECO. I modelli tradizionali presentano una sottile membrana impermeabile laminata nello strato più esterno. Al fine di respingere l’acqua, ha bisogno del trattamento idrorepellente DWR a base di PFC, perfluorocarburi.

Questo composto però non è facile da smaltire. Non si biodegrada facilmente nell’ambiente. Anzi, causa bioaccumulo ergo possibili ripercussioni sull’ambiente tanto che ne sono state ritrovate tracce accumulabili negli animali e anche negli umani.

Columbia ha lavorato a lungo al fine di trovare delle alternative più salutari per l’ecosistema. La conclusione? Eliminare il tessuto esterno e, di conseguenza, anche la membrana protettiva contenente il DWR con i PFC. Il tutto senza compromettere la resa del prodotto.

Cosa rende questa eco jacket unica e speciale? Il tessuto principale della giacca è 100% poliestere riciclato, prodotto grazie a 21 bottiglie riciclate. Anche rifiniture e i componenti aggiuntivi sono realizzati avvalendosi di materiali riciclati. Niente tintura ergo è ridotto l’uso dell’acqua, di energia e di elementi chimici usato. Anche il packaging segue la stessa filosofia. L’imballo di cartone single-wall utilizza il 30% in meno di materiale rispetto al tradizionale double-wall. Da non dimenticare: una volta che la giacca ha fatto il suo dovere, attraverso il programma di ReThreads, potrà essere portato presso i negozi Columbia per essere rigenerata e pronta a vivere una seconda vita.