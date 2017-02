Giornata perfetta per attività diplomatiche, contatti di lavoro importanti, cui Venere aggiunge la deliziosa incognita di incontri emozionanti, che potrebbero mettere a dura prova la vostra fedeltà. In questi giorni vince la decisionalità istintiva sulle capacità di riflessione: fate attenzione ai contrattempi dovuti ad inesattezze

colore: Rosa Rosa

Ladytron, The way that I found you