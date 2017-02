State per entrare nella vostra stagione di nascita, ma al momento è meglio chiarirsi le idee, cosa non facile sotto l’influsso di Nettuno, vostro pianeta guida e maestro delle Arti più nobili, di quelle che si nutrono di sogni, non di aride cifre. Fate affidamento su una straordinaria immaginazione e progettate

colore: Bianco Candido

Cat Power, Naked if I want to