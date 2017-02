Porcellana, un materiale da cui nascono capolavori

L’eleganza, la raffinatezza, la classe. La porcellana è un materiale da cui nascono capolavori, piccoli e grandi accessori che arricchiscono la casa in modo sofisticato. Originaria della Cina, la porcellana è giunta in Europa come un prezioso tesoro. La grazia e la resistenza di questi manufatti orientali ha affascinato sovrani e nobili, le cui dimore si sono arricchite di vasellame, mise en place, ornamenti in porcellana. Sino ad elevare questo materiale al rango più alto del prestigio.

Porcellana: le nuove collezioni Richard Ginori

L’eccellenza italiana nella manifattura artistica della porcellana è rappresentata da Richard Ginori. Che ha da poco presentato le due nuove collezioni dedicate alla mise en place: Aurea e Grande Galerie. In Aurea, composta da 26 oggetti per la tavola, vengono riletti i decori ideati da Gio Ponti. Una collezione decorata a mano, che si ispira ai disegni prospettici e gioca con i motivi geometrici, esplodendo nei colori indaco e arancio. A sua volta la collezione si suddivide in tre forme iconiche del marchio: Impero, Venezia e Diagono.

Grande Galerie è invece la collezione ideata per le occasioni speciali, e si rivela nella forma iconica Impero (in uso dal 1790). Porcellana bianca decorata con motivi floreali e profili in oro zecchino, incorniciati da un rosso brillante. 32 pezzi tra cui piatti, teiere, vassoi, mug, coppe e alzate, dalle bordature di diversi colori. Anche questa collezione è decorata a mano, e si propone come un’esclusiva occasione per vestire la tavola in modo sofisticato.

Rosenthal: le mille anime della porcellana

DNA tedesco (ma proprietà italiana) nelle porcellane Rosenthal, azienda bavarese che racchiude in sé il prestigio di sei marchi. L’ultimo entrato a far parte della famiglia Rosenthal, in termini cronologici, è Versace. La partnership ha dato vita alla collezione Rosenthal Meets Versace, che trasforma la tavola in un viaggio fantastico. Con decorazioni che evocano l’antica Bisanzio, la lussureggiante Versailles, la sontuosa icona della Medusa, la serietà del Barocco.

Vista la prossimità di San Valentino è doveroso presentare la collezione Hearts di Hutschenreuthert, marchio tedesco che fa parte della famiglia Rosenthal. Il motivo del cuore viene reinterpretato con un’originale decoro a punto croce, e si ritrova su piatti, mug, portacandele, coppe, contenitori. Per una tavola romantica tra le tenui nuance del rosa, il primaverile verde, l’acceso rosso. Rosenthal Studio-Line si arricchisce invece di vasi dal design moderno, come la linea Fondale. Realizzata dai creativi di Office for Product Design, la linea racchiude dei vasi dalla forma conica che si aprono sulla sommità come una corolla scultorea. Un design puro sottolineato dalla superficie interna ricoperta in oro, platino, bianco o nero.