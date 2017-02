Ottima la Luna di oggi, capace di rafforzare strategicamente l’intuito, tanto da poter ‘leggere’ il pensiero di chi vi è vicino. Combinazione vincente per chi deve affrontare esami, prove e colloqui, ma anche per chi vuole raggiungere con il partner un contatto non superficiale

colore: Madreperla

Konono N.1, Wumbazanga