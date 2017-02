Si è parlato di lei anche perché non ha ritirato nemmeno un premio. Nessuno però ha osato giudicarla ‘perdente’: innanzitutto perché Rihanna della perdente non ha proprio nulla. E in secondo luogo perché si è conquistata comunque tutti i flash dei fotografi, per essere arrivata alla cerimonia dei Grammy Awards con un abito sensazionale, sensuale e allo stesso tempo romantico. E una fiaschetta (di alcol?) dalla quale ogni tanto sorseggiava furtiva-ma-non-troppo. In ogni caso, il look di Rihanna è da primo premio.

Il look di Rihanna: semplicemente fabulous



Anche negli anni passati il look di Rihanna ai Grammy Awards è stato iper-fotografato. Perché la cantante riesce a stare in equilibrio perfetto tra eleganza da gala e rottura delle regole. Nell’edizione dedicata al 2015 ha indossato un grande, soffice abito rosa di Giambattista Valli, che la faceva sembrare letteralmente avvolta nello zucchero filato, in un marsh-mellow. Quest’anno è Armani Privé a firmare il suo outfit. Un capo custom-made che ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta. Per l’originalità, l’anticonformismo, e allo stesso tempo la classe, l’eleganza, in un certo senso la teatralità.

Un’ampia gonna di seta e organza nera, apparentemente pesante come il sipario di un teatro, ma in realtà spumosa, vaporosa. Fatta di drappeggi e sovrapposizioni rese ancora più movimentate dal plissé orizzontale. Accompagnata da un crop top color mandarino, luccicante di cristalli all over, a schiena nuda. Lasciando in vista il tatuaggio alato sulle costole. Il tutto, accompagnato da gioielli importanti, firmati Chopard. Tre bracciali (uno in oro bianco, uno in oro rosa, uno in oro giallo), un anello, un orologio tutti caratterizzati dalla preziosità dei diamanti. Mentre gli orecchini, pezzo forte del look di Rihanna e parte della High Jewelry Collection del marchio, erano in oro bianco e titanio. Tempestati di tutte le pietre preziose del mondo. Un’acquamarina, zaffiri giallo pastello, rubelliti, rubini, granati tsavoriti, topazi, berilli, zaffiri, tormaline Paraiba, zaffiri rosa pastello, lazuliti, ametiste, e diamanti.