Piumini primaverili, il trend di stagione

Piumini primaverili: ebbene sì, avete capito bene. Quelli che risultano essere i protagonisti del guardaroba invernale sembrano non voler uscire di scena. Perché? Sono pratici, belli e utili per tenere caldo anche durante le sere più fresche della bella stagione.

La primavera li veste di nuovo e tinge ogni capo di magia. La palette, infatti, è ricca di colori adrenalinici e che dire dei modelli? Che siano a manica lunga, corta o senza maniche, si prestano a tutte le occasioni d’uso grazie a quell’imprinting streetwear che li rende semplicemente perfetti.

Piumini primaverili by Herno

Caldi e soffici, colorati e divertenti. I modelli firmati Herno, prestigioso brand italiano rinomato per i suoi piumini ultraleggeri, sono pronti a vestire con stile tutte coloro che intendono condire con una nota sporty glam il proprio outfit.

A garantire un comfort ineguagliabile è la shirt a mezze maniche realizzata in nylon Ultralight 80gr imbottita in fine piuma d’oca. O ancora, per le più sportive, c’è la felpa con bande in maglia mille righe realizzata in nylon Ultralight 80gr imbottita in piuma d’oca.

Herno, funzionalità oltre all’estetica

Il trend è unisex ergo anche gli uomini possono allinearsi con il must di stagione e portare una ventata d’aria fresca nel guardaroba. Herno, memore del successo del best seller della stagione invernale, il 7Denari, propone la sua versione estiva. Un modello a gilet coloratissimo ma non solo. A caratterizzarlo è il nylon più leggero al mondo. L’imbottitura è un perfetto mix di finissima piuma d’oca 95/5 a cui si è aggiunta la piuma tecnica che rende il capo anche idrorepellente.

Non è da meno il modello Thermostretch, pronto ad assicurare a chi lo indossa massimo comfort e libertà nei movimenti. L’esterno è in morbido jersey bi-stretch senza impunture mentre l’imbottitura presenta ovatta calda, sottile, antivento e per la prima volta stretch.

La primavera conquista Moncler

Quando si parla di piumini, inevitabile fare il nome di Moncler. Per la Primavera/Estate 2017, a prendere forma, sono capi leggeri in linea con lo stile moderno dell’uomo contemporaneo alla ricerca di mise stilose per affrontare la quotidianità metropolitana. La collezione, versatile e sportiva, coniuga eleganza e comfort, stile e qualità.

I tessuti sono idrorepellenti e vanno dal nylon extra leggero opaco alla nappa utilizzata per i Longue Saison Cuir. Che dire dei colori? La tavolozza punta sul verdone british e il blu di Prussia ma senza tralasciare il bianco e l’avorio. Per sognare dimensioni lontane, niente meglio della giacca in nylon con fantasia jungle così come il bomber giallo in coton legere o ancora il bomber in nylon legere blu e verde.

Moncler, look casual chic

Al gentil sesso, invece, il marchio propone un approccio casual-chic alla bella stagione. Ad andare in scena sono piumini primaverili che presentano un sapiente gioco di patterns, ricami e trame mai usate prima.

Il tutto tenendo fede alla costante attenzione alle tecnologie e ai materiali. Per chi ama la semplicità c’è, ad esempio, la giacca blu rossa in seta e nylon mentre, chi vuole letteralmente indossare la primavera, perfetto il modello a stampo floreale in nylon e cotone.