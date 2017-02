La dissonanza di Luna e Mercurio può interferire sulle vostre capacità di pensiero, limitando l’intuito e i riflessi mentali. Non è quindi il caso di prendere decisioni ‘a botta calda’ ma anzi, posticipare e attendere una maggiore limpidezza di idee. Fate come l’acqua in un bicchiere: lasciate depositare le impurità sul fondo

colore: Acqua

Immersion, Homage to water