Fidatevi della vostra mente, ora ben stimolata dalla presenza di Mercurio in segno d’Aria, capace di mettere le ali al pensiero e dunque di illuminare la consapevolezza e le capacità oratorie. È tempo di parlare, di decidere, anche in barba all’opposizione di Venere: dialogare servirà moltissimo in coppia

colore: Smeraldo

Sergio Sylvestre, Con te