Gabbani: tutto ciò che non sapete sul vincitore del Festival

Numeri da capogiro per il cantante di Carrara. E dire che sette anni fa a Sanremo faceva “solo” da supporter…

Sedici milioni di visualizzazioni su Youtube in sette giorni: la sua Occidentali’s Karma sta conquistando tutto quello che poteva conquistare. Il vincitore della 67esima edizione del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani, è arrivato anche nella Viral 50 Globale di Spotify.

Con tantissimi commenti positivi, da tutto il mondo, sui social. Sulla sua pagina Facebook, intanto, i fan sono raddoppiati nell’arco di una settimana. In vista della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2017, che si terrà a Kiev nel mese di maggio.

Francesco Gabbani non è solo bravo, ma anche furbo. Nel senso buono, ovviamente.

Ha ideato, infatti, tutto quello che poteva rendere la canzone un vero e proprio successo. Citazioni filosofiche, musicalità azzeccata, coreografia semplice, contorno coreografico. Con tanto di scimmione, la cui “pelle” era indossata da Filippo Ranaldi, 28enne coreografo di X Factor.

Classe 1982, nato e cresciuto in Toscana, esattamente a Carrara. La sua famiglia possiede un negozio di strumenti musicali. Alto 180 cm, è fidanzato da quattro anni con Dalila, una tatuatrice. Sebbene lui non se ne sia fatto neanche uno.

Sin da bambino si appassiona alla musica. All’età di 4 anni inizia con la batteria, a 9 anni passa alla chitarra. Suona anche il pianoforte e il basso e ha lavorato come fonico e tecnico di palco. Prima di completare gli studi presso il liceo classico, a 18 anni firma il suo primo contratto discografico e registra con il progetto Trikobalto un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk.

Poi, nel 2010, l’uscita del secondo album, Necessità primarie. Il gruppo è scelto come supporter dell’unica data italiana degli Stereophonics e sono tra gli ospiti al Palafiori di Sanremo durante l’edizione 2010 del Festival. Poi Francesco lascia il gruppo e intraprende la sua carriera da solista.

Nell’estate 2011 esce il singolo Estate e, in autunno, il videoclip di Maledetto amore. Nel 2013 esce il suo primo album ufficiale Greitist Iz, dal quale vengono estratti i singoli I dischi non si suonano e Clandestino. Nel 2015 inizia a collaborare con BMG Rights Management in qualità di autore e firma un contratto di esclusiva.

Poi nel 2016, Sanremo Giovani, appena un anno fa. Qui vince il primo posto tra le Nuove Proposte con il suo singolo Amen. Ottenendo anche il Premio della Critica `Mia Martini´ e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Il resto è noto; il futuro, invece, è sconosciuto. Ma sembra molto promettente.