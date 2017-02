Vita di coppia: amore o lussuria? La ricerca

Vita di coppia. Ci sarebbe da scrivere un libro a tale proposito. Odi et amo direbbe Catullo perché, ogni relazione, è fatta di alti e bassi, passione e litigi. La vita è però fatta di compromessi, soprattutto quando si è in un rapporto a due. Quale la chiave di volta per tenere viva la fiamma? Semplice, alimentarla.

Vita di coppia: eros o amore?

Cosa conta di più, vivere una fiaba o una travolgente passione? Quale la vera ricetta della felicità? A rivelare preziose informazioni in merito è LELO, brand svedese leader nell’universo del piacere e del design erotico. Interrogando più di 1.000 persone provenienti da tutto il mondo, è emerso cosa vogliono realmente le persone.

Fantasie sotto le lenzuola



In una relazione di coppia il pepe non deve mai mancare. Dal sondaggio realizzato da LELO emergono alcune fantasie ricorrenti: ad avere la meglio è il sesso a tre seguito dal fare l’amore in luoghi insoliti. Non sono da meno il desiderio di sperimentare un’esperienza di BDSM mentre, tra i desideri più soft, figurano l’interesse per un massaggio sensuale e un weekend in un posto nuovo.

Quando l’amore è una questione di status

Sembra che le donne siano delle eterne romanticone. Nei loro rapporti, infatti, che siano single o sposate, l’80% sceglie l’amore. La percentuale sale al 90% quando sono impegnate in una relazione seria. Diverso il caso in cui si vive un rapporto aperto: il sentimentalismo viene meno in luogo del piacere. Che dire invece dell’uomo? Se in un primo momento ricerca l’amore, successivamente predilige il piacere.

L’età conta?

Ebbene sì: sia per gli uomini che per le donne più l’età avanza più il piacere conta. Tra i 18 e i 40 anni, più dell’80% degli intervistati è d’accordo: al piacere preferisce il sentimento. Superata la fase dell’innamoramento e delle farfalle nello stomaco, il focus si sposta in un’altra direzione: la libidine con il partner.

Paese che vai, tendenza che trovi

Facendo un giro per il mondo, i dati sono interessanti. Se l’Australia stupisce con l’80% a favore dell’amore contro il 20% pro lussuria in Grecia il desiderio di provare piacere interessa ben il 67% degli intervistati. India e Germania, invece, presentano una forbice piuttosto interessante che vede l’84% a favore della passione vs il 16% e il 13% per la lussuria.

Non c’è che dire, a prescindere dal proprio status, sesso o età, ciò che conta è mantenere viva quella fiamma che alimenta la complicità tra i partner.