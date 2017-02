Assecondate le vostre passioni, date spazio e tempo all’amore, anche liberandovi da inutili costrizioni, seguendo le indicazioni di Venere e Marte nel segno. In serata anche la Luna entra in segno di Fuoco e promette conquiste eccitanti, emozioni forti, senza mezze misure. Come piace a voi

colore: Oro Rosa

Ed Heeran, Shape of you