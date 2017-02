Autieri – Tutto il “glam” della settimana

Arrivo regale di Serena Autieri in via Sistina, accolta da fotografi e telecamere, in occasione della prima nazionale di “Diana & Lady D”. Scritto e diretto da Vincenzo Incenzo, si tratta del primo spettacolo teatrale al mondo sulla vita della principessa Diana.

La Diana di Serena Autieri sarà al Teatro Sistina di Roma fino a domenica 19

Lorella Cuccarini regina del “glam” in teatro.

Dopo il grande successo di Rapunzel, la bionda conduttrice torna con un musical originale liberamente ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini. Interpreterà la spietata regina Turandot, che verrà conquistata da Calaf, il Principe Ignoto, l’unico spasimante capace di sciogliere il cuore di ghiaccio. Appuntamento dal 2 al 26 marzo presso il Teatro Brancaccio di Roma.

E’ Alessio Bolognesi, in arte Sfiggy, lo street artist protagonista della nuova mostra della galleria romana SpazioCima, in via Ombrone 9.

L’esposizione “(R)evolve(r): la natura si ribella”, visitabile sino al 2 marzo, organizzata da Roberta Cima, Pietro Galluzzi e Giuliano Graziani, e curata da Massimiliano Sabbion, propone una ventina delle opere dell’artista. Tra gli ospiti del vernissage gli attori Marco Cocci e Silva Cavallin. Presenti anche l’artista Ilian Rachov e la costumista e scenografa Antonia Petrocelli.

All’ApeRIVER torna la bella musica con giovani e talentuosi artisti.

L’ultimo appuntamento, che si è svolto nel curatissimo giardino di Piazzale del Verano, a Roma, sono saliti sul palco Gabriele Esposito, Andrea Palmieri e Eugenio Campagna. A loro, si è aggiunto anche Federico Baroni, che ha duettato con il “collega” Gabriele. I due si erano conosciuti nell’ultima edizione di X Factor. Ad applaudirli altri colleghi di trasmissione, come Lorenzo Arciero e Diego Micheli. Presenti anche gli attori Michele Balducci e Daniele Gattano. Ad applaudire anche Imma Battaglia.