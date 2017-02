Capelli lucenti con lo zucchero: lo shampoo si fa dolce

Capelli lucenti con lo zucchero. Proprio così, se nell’alimentazione non è sempre un toccasana in quanto se assunto in quantità eccessiva rischia di intaccare gravemente la salute, questo dolce ingrediente potrebbe fare miracoli nella beauty routine. Come? Prendendosi cura dei propri capelli. A darne notizia è stata la Dottoressa Francesca Fusco, dermatologa presso il Wexler Dermatology che, interpellata da Marie Claire, ha rivelato una semplice ma preziosa ricetta di bellezza.

Capelli lucenti con lo zucchero: i consigli

Dimenticate prodotti costosi, basta infatti aggiungere dello zucchero a uno shampoo idratante per ridare lucentezza e splendore alla chioma. Proprio così, questa soluzione funge come una sorta di scrub in quanto permette di pulire e sgrassare il cuoio capelluto. L’esperta raccomanda però di ricorrere a questo prezioso rimedio fai da te una volta ogni quattro lavaggi.

Mai trascurare il cuoio capelluto

A dire la sua è stato anche Hiro Miyoshi, parrucchiere e titolare di Hiro Miyoshi Hair & Beauty Salon di Mayfair che ha condiviso il suo punto di vista con il MailOnline. “Il cuoio capelluto è importante come i capelli. Trascurarlo può impedire la crescita dei capelli stessi nonché l’irritazione”.

Proprio come rivela Miyoshi, l’aggiunta di un cucchiaio di zucchero è in grado di esfoliare delicatamente il cuoio capelluto. Lo shampoo, invece, eliminando tutte le cellule morte della pelle o l’accumulo di sporcizia, consente di fare pulizia e rendere i capelli più sani. “Ne basta un cucchiaio e si dissolve senza lasciare residui”.

Zucchero: pro e contro

Non tutti però sembrano essere dello stesso avviso. A non credere molto all’efficacia di questo rimedio è Joshua Goldsworthy, direttore di stile da Goldsworthy: “Lo zucchero è stato utilizzato in passato come una lacca per dare rigidità ai capelli. Non sono convinto dei suoi benefici. Non consiglierei di ricorrere a questo rimedio perché è troppo abrasivo”.

A dire la sua è stato anche Mads-Sune Lund uno dei guru del colore del Josh Wood Atelier: “Sono un grande fan di questi rimedi. Mi piace, ad esempio, usare l’aceto di sidro di mele per bilanciare i livelli di pH sul cuoio capelluto e lisciare le cuticole. Lo zucchero mescolato all’acqua crea una grande lacca per capelli fatta in casa. Lo usava la mia bisnonna”.

Prosegue poi precisando: “Mi sembra dunque difficile pensare di mescolare lo zucchero con uno shampoo a buon mercato. Contenendo il solfato, spesso, può provocare la perdita della lucentezza e del tono della tinta”.