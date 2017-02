Occhiali da sole primaverili per uno sguardo felino

Occhiali da sole primaverili, è ora di tirarli fuori. L’inverno è quasi giunto al termine e, con l’arrivo della bella stagione, è bene sfoggiare il modello giusto. Qualità prima di tutto. Ma anche lo stile vuole la sua parte. La moda non ha dubbi, la Primavera/Estate 2017 è pronta a vestire la donna moderna con eleganza, raffinatezza e perché no, anche con un pizzico di malizia.

Uno dei modelli più gettonati è sempre lui, l’occhiale cat-eye, caratterizzato dalla tipica forma appuntita. Si tratta di una soluzione raffinata e intrigante pronta a dare fascino aggiunto allo sguardo con quel suo appeal felino. Il trend del momento è pronto a piegarsi in base alla personalità e allo stile di ogni donna. Ce n’è per tutte.

Occhiali da sole primaverili: torna il cat-eye con Tom Ford

Per avere occhi di gatto, si può curiosare nella nuova collezione di Tom Ford. Lo stilista statunitense è pronto a sorprendere con quattordici modelli da sole, oltre a quelli da vista, dalle linee pulite e dalla silhouette dal sapore vintage. Il tutto reinterpretato in chiave moderna. Oltre alle eccellenti montature in acetato, a spiccare sono metalli di alto pregio quale il titanio giapponese. Non sono da meno le lenti, piatte e tagliate e l’esclusiva lente verde in vetro Barberini realizzata appositamente per Ford.

Anoushka, ad esempio, è una montatura oversize estremamente femminile in perfetto stile occhi di gatto realizzata in acetato nero. Non è da meno l’occhiale che reinterpreta il dettaglio dell’incrocio sul frontale proposto in varianti di colore decise e di grande impatto.

Carolina Herrera. L’occhiale per le gatte moderne

Femminilità ed eleganza senza tempo sono portate in scena da Carolina Herrera che, con la collezione di occhiali da sole primaverili di CH Carolina Herrera by De Rigo Vision, si rivolge alla donna moderna e cosmopolita. Ogni modello, infatti, aiuta a mettere in risalto la personalità di chi lo indossa con un tocco di raffinatezza.

Lunga vita alle montature feline

Speciali tecniche di produzione sono state utilizzate per creare occhiali dal design inconfondibile con dettagli geometrici e grafici che rappresentano perfettamente lo spirito giocoso della collezione. A non deludere mai è il cat-eye. La montatura felina, con la sua forma armoniosa, rende lo sguardo semplicemente irresistibile.

La Herrera propone un raffinato modello in acetato (disponibile in più colori) con dettagli in metallo lucido, colori a contrasto e lenti sfumate. A volte basta un accessorio per fare la differenza. Proprio così, il solo occhiale, quello giusto, è in grado di rendere preziose anche le mise più semplici o sdrammatizzare un look importante.