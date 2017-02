Stefano Bettarini, Tina: simpatici o antipatici?

Stefano Bettarini fa faville all’Isola dei famosi, complice un flirt con la bella di turno. Altrove, Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani nel programma Uomini e Donne e poi annuncia di tornare a Pechino Express. Chi si è comportato bene e chi no durante la settimana passata? Scopriamolo insieme.

Stefano Bettarini: tra i simpatici.

Stefano Bettarini. Come concorrente del reality Grande fratello Vip non aveva fatto proprio una bella figura. Una clip aveva infatti evidenziato come l’ex calciatore si fosse vantato spesso di amori e amorazzi non mostrando nessun pudore nel fare nomi e cognomi e coinvolgendo così più di un personaggio famoso. Però investito dalle critiche, ha saputo non farsi travolgere dal gossip chiedendo scusa per il gesto poco elegante. E poi è ripartito con un nuovo reality: l’Isola dei famosi, dove è inviato. Per questo finisce dritto nei simpatici. Soprattutto perché la partecipazione allo show gli ha fatto guadagnare un nuovo flirt con la bella eliminata Dayane Mello e dove l’amore trionfa noi di certo applaudiamo.

Sveva Alviti. L’attrice italiana è stata la protagonista assoluta di Dalida, biopic sulla cantante Dalida morta suicida. Un bel colpo per l’attrice italiana che in una produzione francese d’oltralpe è riuscita ad affermarsi in un ruolo non semplicissimo. Performer e cantante, soprattutto icona, Dalida ha conquistato il pubblico e fatto parlare di sé anche per via della sua vita privata tormentata. Non era facile recitare nei suoi panni, brava.

Gli antipatici

Tina Cipollari. Mentre arriva la conferma del ritorno a Pechino Express, la polemica tra l’opinionista e Gemma Galgani infuria su Canale 5. Tanti gli attacchi personali che Tina rivolge alla matura corteggiatrice del programma. L’ultimo ha visto intervenire Maria De Filippi in prima persona per sedare una lite tra una fan di Gemma e la Cipollari. Troppo per un programma TV, davvero.

Gigi D’Alessio. Eliminato da Sanremo il cantante è stato ospitato in più trasmissioni TV dopo la fine della kermesse. In tutte ha accusato il Festival di aver scelto male la sua giuria e di averlo sfruttato in più modi. Gigi, un veterano come te dovrebbe imparare una cosa: saper perdere con stile. Non ci sei piaciuto molto così.