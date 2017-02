Stelle filanti fai-da-te per il Carnevale 2017

Utilizzando vecchi quotidiani e carta colorata possiamo facilmente realizzare anche in casa stelle filanti low-cost

STELLE FILANTI A CARNEVALE

Carnevale è, come ogni anno, sinonimo di allegria, divertimento, coriandoli, maschere e stelle filanti! Sono questi, insieme alle specialità gastronomiche tipiche come chiacchiere e castagnole, i suoi simboli. Specialmente i bambini non vedono l’ora di festeggiare questo periodo di festa. Muniti, ovviamente, di tutto il repertorio, facilmente reperibile nei negozi.

STELLE FILANTI FAI-DA-TE

Così come le maschere, che con un po’ di manualità possono essere realizzate col fai da te, anche le stelle filanti possono essere facilmente prodotte in casa. Anzi, così facendo, potremo riciclare vecchia carta senza spendere soldi inutili. In fin dei conti non sono altro che lunghe strisce di carta arrotolate. Basta un soffio, ed è subito Carnevale!

Per realizzarle, dunque, abbiamo bisogno innanzi tutto di fogli di carta da ritagliare. Andranno benissimo vecchi quotidiani, carta da pacchi, carta colorata di qualsiasi tipo. Ovviamente più il foglio di carta è lungo, meglio è. Per questo i quotidiani sono ideali allo scopo.

COME REALIZZARE LE STELLE FILANTI IN CASA

Dopo esserci procurate la carta, passiamo agli strumenti utili per la realizzazione. Ci serviranno sicuramente forbici, nastro adesivo ed un taglierino. Se abbiamo la fortuna di possedere un tritadocumenti, il nostro lavoro sarà molto più semplice. Inserendo i fogli di carta nel tritadocumenti, infatti, otterremo piccole strisce perfette per le stelle filanti. In caso contrario dovremo realizzarle noi, tagliando i fogli di giornale o di carta con le forbici o il taglierino. La larghezza ideale delle stelle filanti va da 0,5 a 1 cm circa.

PROCEDIMENTO FINALE

Una volta ottenute le strisce, sovrapponiamole creando tanti mazzetti dell’altezza di circa mezzo centimetro. E’ importante che la larghezza delle strisce sia la medesima, per creare il tipico effetto a spirale. Avvolgiamo su se stesso ogni mazzetto al fine di ottenere una forma circolare. Fissiamo la rotella all’estremità con un pezzettino di nastro adesivo e disponiamo in un sacchetto di plastica. Et voilà, le nostre stelle filanti fai-da-te sono pronte!