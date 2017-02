La Luna in bel sestile vi predispone al dialogo e il suo passaggio riesce a modulare armoniosamente un desiderio di libertà da vincoli e vecchi pregiudizi che ora può manifestarsi come spirito di indipendenza. Non temete questa nuova dimensione emotiva, datele spazio e ascolto. Fate lo stesso in coppia

colore: Giada

Laurie Anderson, From the Air