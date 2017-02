Cappelli di Carnevale per bambini fai-da-te

Per completare le maschere o anche solo per divertimento, i cappelli di Carnevale sono simpatici accessori facilissimi da realizzare

VARI USI PER I CAPPELLI DI CARNEVALE

I cappelli di Carnevale sono spesso indispensabili per completare un travestimento, come il trucco ed altri accessori. Alcune volte, un cappellino particolare può addirittura bastare per presentarsi ad una festa in maschera. Magari accompagnato da un mantello o un vestito colorato. Altre volte possono essere simpatici gadget per i party o divertenti regali per gli invitati.

CAPPELLI DI CARNEVALE FAI-DA-TE

Cappellini di diverso tipo sono facilmente reperibili nei negozi di articoli per il Carnevale. Tuttavia, anche realizzarli in casa non è complicato. Basta avere un po’ di manualità e buona volontà. Se abbiamo dei bambini, poi, sarà ancora più divertente costruirli insieme a loro. La base del cappello può essere di diversi materiali, i più utilizzati e semplici sono il feltro e il cartoncino.

COME REALIZZARE I CAPPELLINI

Partiamo dai cappellini più semplici ed economici: quelli in cartoncino. Saranno perfetti per i bambini che, giocando, potrebbero romperli. Non sarà infatti un grave danno… I tipici cappelli di Carnevale sono a forma di cono. Prendiamo un cartoncino colorato, ritagliamo un semicerchio e pieghiamolo fino a creare un cono. Fissiamo con della colla e, alla base, un punto di spillatrice, con cui fisseremo anche un filo elastico utile a tenere il cappellino ben saldo in testa. La struttura è pronta. A questo punto, diamo spazio alla fantasia con colori, applicazioni, decorazioni di vario tipo. Possiamo creare orecchie, baffi, occhi da incollare sul cappello con altro cartoncino. Oppure semplicemente colorare con pennarelli o, ancora, applicare adesivi o nastrini.

CAPPELLI DI CARNEVALE IN FELTRO

Un altro materiale con cui è semplice realizzare cappellini di Carnevale è il feltro. Basterà acquistare dei grossi fogli in feltro dei colori a noi utili e procedere come sopra. Le modalità di realizzazione di un cono sono infatti le medesime. Unica differenza, l’utilizzo della colla che sarà da preferire a caldo. E anche ago e filo al posto della spillatrice potranno tornarci utili. Tagliando una corona circolare, possiamo anche realizzare la tesa del cappello, utile, ad esempio, per il modello da strega.