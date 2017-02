Gambe nude addio. Il ritorno in auge del collant

Gambe nude addio. In molte se lo sono chiesto: i collant sono “in” oppure “out”? Come ricorda la rivista francese Madame Le Figaro, a lungo le calze sono state escluse dal guardaroba di ogni fashionista che si rispetti. Le più illustri passerelle, quelle di Parigi, Milano e New York, a lungo hanno visto sfilare in passerella modelle senza calze, anche in inverno. Impossibile per le comuni mortali seguire l’esempio. Come risolvere la questione? Semplice, in molte hanno puntato sui pantaloni. Ma perché rinunciare alla propria femminilità?

Gambe nude addio: il ritorno del collant

La sofferenza è finita, la moda si sa, è fatta di abbandoni e grandi ritorni e, a quanto pare, è giunto il momento di mettere in mostra le gambe ricoprendole di stile. Sì alla gonne ergo sì alle calze.

Heist, alla ricerca della calza perfetta

Proprio così, la moda ci riprova. Quest’inverno è stato il momento del loro grande ritorno in scena e la primavera segue la scia. Quando si parla di calze impossibile non pensare a loro, Toby Darbyshire e Edzard van der Wyck, ovvero coloro che si celano dietro al marchio Heist. Il duo ha elaborato la bellezza di 197 prototipi di collant.

Era il 2015 quando il progetto è stato presentato e, a quanto pare, il successo non è tardato arrivare. Il motivo? I loro modelli assicurano il comfort più assoluto. Oltre ad essere totalmente privi di cuciture, infatti, vantano una pratica fascia. D’altronde la calza, al pari della lingerie, è un capo che, nella quotidianità, deve assecondare e non tormentare stringendo, tirando o dando altri tipi di fastidi.

Tre i colori disponibili, nudo per le pelli chiare, nocciola per quelle più scure e nero per tutte. E ancora tre gli spessori ovvero velate, semi-coprenti e opache al fine di assecondare ogni esigenza. Il tutto a vita alta o bassa e disponibile on line sul sito heist-studios.com.

Calze per tutte, anche le più sportive

Anche Calzedonia, da ormai trent’anni, confeziona collants e calzini incrementando sempre più l’offerta che, oggigiorno, vanta la bellezza di 160 modelli. Cosa vogliono le clienti? I modelli più richiesti sono le classiche calze velate nere ma, a ogni esigenza, esiste una soluzione ideale. Chi ha un look casual, a tendere la mano è il collant Sneakers 50, una calza 50 denari anti-traspirante dotata di tallone rinforzato e pensata appositamente per essere portata con le scarpe sportive.

Gambe nude addio: il discorso vale anche per Prada e Balenciaga che hanno contribuito a questo grande ritorno al passato portando in scena modelli ultracoprenti e tecnici che molto ricordano dei legging.

Insomma, che siano semplici o eccentriche, velate o a rete, l’importante è invertire la rotta e seguire il trend, come? Semplicemente indossandole, lasciandosi ispirare dalle collezioni dei più grandi stilisti che, a quanto pare, anche per la stagione Primavera/Estate 2017 non intendono farle uscire di scena.