Relazioni extraconiugali: quanti anni passano dopo il “sì”?

Finché morte non ci separi: quella promessa che sancisce l’ufficialità di un grande amore. O di una infinita condanna. Perché siamo tutti bravi a fare promesse quando abbiamo gli occhi a forma di cuore. Il problema è dopo. Perché la voglia di fuggire e di svagarsi, magari in relazioni extraconiugali, è alta. E, udite udite, non parliamo solo di uomini. Ecco.

Sfatiamo questo mito: anche le donne tradiscono. Per ragioni diverse, come abbiamo già detto, ma lo fanno. E non ci mettono neanche tanto. VictoriaMilan, il principale sito per adulti di incontri per relazioni extraconiugali, rivela il tempo medio che intercorre per la donna dal matrimonio ad avere relazioni.

Ebbene, a livello globale le donne sono, di media, alla ricerca di relazioni extraconiugali tra i 7 e 8 anni dopo il matrimonio.

Le differenze di età delle donne che si imbarcano in relazioni varia considerevolmente da un Paese ad un altro. Nel Regno Unito la maggior parte delle donne ( il 30%) che tradivano il loro partner avevano tra i 25 e i 29 anni Mentre in Finlandia solo il 15% delle donne tradiva, restando nello stesso range di età.

Tuttavia, mentre le giovani donne potevano essere considerate come la più alta percentuale in UK, donne più mature in altri Paesi stavano avendo delle relazioni extraconiugali. In Spagna, l’età più comune per le donne di avere relazioni, è stato calcolato tra i 40 e i 44 anni. Mentre in Ungheria, l’età più diffusa per tradire i propri partner era tra i 45 e i 49 anni. E in Italia? Ci si sposa a 31 anni e si tradisce intorno ai 38. Quindi bastano 7 anni.

In Europa, il Paese con il più corto periodo intercorso tra le nozze e il tradimento era l’Irlanda. Qui ci vogliono appena 3.6 anni. Con una media di matrimoni del 30.8. Restando in Europa, le donne sposate svedesi aspettavano 4.1 anni dopo la cerimonia. Le donne dello UK tradivano dopo 4.4 anni dal matrimonio.

Negli USA, le donne cominciavano ad avere relazioni dopo 8.5 anni dal matrimonio e l’età media era 35.5. Più a nord, in Canada, le donne si imbarcavano in relazioni dopo 6.7 anni (con un’età media del tradimento di 35.8). In Sud America, le donne furono trovate a tradire dopo 7.4 anni, con un’età media di 33.4. Le donne del Sud Africa, invece, lasciavano che passassero 6.8 anni tra il matrimonio e le loro relazioni (tradendo a 35.8 anni).