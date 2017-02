Alis in tour con World’s Top Performers

Ufficio Stampa Le Cirque With The World's Top Performers

Parte da Brescia il 7 aprile, per proseguire il 15 a Torino, il 22 a Genova e il 29 a Forlì, la tournee 2017 dello spettacolo Alis di “Le Cirque with the World’s Top Performers”. Show rivelazione nel 2016, Alis di produzione interamente italiana è stato un grande successo di pubblico grazie agli oltre 39.000 spettatori che hanno assistito allo spettacolo. E che hanno fatto registrare il sold out in nove città. Proprio per questa ragione la prossima primavera Alis debutta nei palazzetti. Perché il successo di pubblico e l’entusiasmo suscitato oltre le previsioni hanno portato alla decisione di disporre di una capienza maggiore rispetto a quella del tradizionale tendone itinerante utilizzato lo scorso anno.

Un emozionante viaggio nel ‘nouveau cirque’

Alis è un viaggio emozionante e vibrante con i migliori acrobati e performer di ogni specialità del “nouveau cirque”. Un cast formidabile che vanta partecipazioni ai più noti show del Cirque du Soleil e del mondo. E che porta in scena un vero e proprio Gran Galà in un’atmosfera suggestiva creata da scenografie essenziali e nel quale lo spettatore è immediatamente coinvolto. Tutto lo show è progettato per esaltare i numeri incredibili e sorprendenti di questi artisti. Per arrivare direttamente al cuore dello spettatore.

Alis in breve

Si tratta di uno spettacolo di 90 minuti senza intervalli che tiene con il fiato sospeso, diverte ed emoziona. Catturato dall’intensità e dal ritmo delle performance, lo spettatore si rende conto di come la pura creatività artistica e l’originalità di ogni singolo numero si esprimono attraverso forza fisica, eleganza ed armonia dei movimenti. Arrivando ai limiti del possibile grazie al talento e alla forza mentale di artisti davvero straordinari. Lo spettacolo va in scena con una colonna sonora originale appositamente composta per Alis da La Femme Piège.

Il Cast

Tra i top performer che hanno fatto il successo dello show e che parteciperanno al suo debutto nei palazzetti italiani ricordiamo Yves Decoste, una leggenda del Cirque du Soleil e vincitore del Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Ma anche Jonathan Morin, con oltre 1.000 partecipazioni sempre nel Cirque du Soleil. E poi ancora Dominic Lacasse, famoso nel mondo come Human Flag. E Zalesvskyy Anatoliy superstar nello spettacolo Zarkana del Cirque du Soleil. Nel doppio ruolo di direttore artistico e Maître de Cérémonie dello spettacolo ritroveremo Onofrio Colucci. Mentre l’artista contemporaneo Ugo Nespolo ha creato tutte le scenografie.