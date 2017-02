Avete bisogno di liberare le vostre energie, di canalizzarle in un progetto di cambiamento, così iniziate la settimana con intraprendenza, sostenuti da Luna e Saturno in doppio sestile, quindi con ottima padronanza dell’emotività e buone dosi di saggezza per progredire ancora. Il rapporto di coppia continua a starvi stretto

colore: Giada

Lady Gaga, Million reasons