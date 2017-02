Dal 2008 ad oggi: come sono cambiate le passerelle dell’ex Spice?

Victoriabeckham.com Primavera/Estate 2009 Victoriabeckham.com Autunno/Inverno 2010 Victoriabeckham.com Primavera/Estate 2010 Victoriabeckham.com Autunno/Inverno 2010 Victoriabeckham.com Primavera/Estate 2011 Victoriabeckham.com Autunno/Inverno 2011 Victoriabeckham.com Primavera/Estate 2012 Victoriabeckham.com Autunno/Inverno 2012 Victoriabeckham.com Primavera/Estate 2013 Victoriabeckham.com Autunno/Inverno 2013 Victoriabeckham.com Primavera/Estate 2014 Victoriabeckham.com Primavera/Estate 2015 Victoriabeckham.com Autunno/Inverno 2015 Victoriabeckham.com Primavera/Estate 2016 Victoriabeckham.com Autunno/Inverno 2016 Victoriabeckham.com Primavera/Estate 2017 LaPresse Autunno/Inverno 2017

Stile Victoria Beckham

Come è cambiato lo stile Victoria Beckham negli anni? L’ex cantante è passata dal little black dress dei tempi delle Spice Girl ad essere una nota ed apprezzata stilista a livello mondiale. Da poco ha presentato a New York la sua nuova collezione Autunno-Inverno 2017/2018, ottenendo grandi consensi. Di seguito trovate i capi principali delle sue collezioni, dal 2008 fino ad oggi.

Scoprite con noi come si è evoluta la sua idea di donna e come sono cambiate le sue linee di abiti ed accessori sfogliando tutte le foto.

Fonte The Mirror

