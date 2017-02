Gioielli non convenzionali: rompiamo gli stereotipi

Gioielli non convenzionali per indossare emozioni e sentimenti. Proprio così, esistono accessori che sono realmente in grado di fare la differenza. Completano sì l’outfit ma, soprattutto, sono in grado di raccontare qualcosa di sé, ovvero permettono di esternare la propria personalità. Come? Puntando sulla creatività, senza alcun limite, perché essere se stessi viene prima di tutto.

Gioielli non convenzionali: è tendenza

Creatività, innovazione, tecnica e artigianalità: ecco svelato il segreto che si nasconde dietro al successo della designer Zaklina Jovanic che, nel 2011, ha fondato il marchio Kina lanciando un’innovativa collezione di collane, bracciali e orecchini che invita a lasciarsi trasportare dalle percezioni. Sinonimo di libertà d’espressione, i gioielli di Zaklina sono degli “esercizi di stile” che custodiscono tutto il fascino della manifattura artigiana italiana. Questi oggetti sono belli da vedere ma anche da indossare perché, con un seducente abbraccio, allontanano il grigiore cittadino. Non solo. Sdrammatizzano il quotidiano e permettono di non omologarsi alla massa. Che sia il ricordo dell’estate, un sogno o un desiderio, indossare uno di questi modelli significa lasciare la mente vagare, libera, alla ricerca del proprio equilibrio.

C’è “Camedrio” con i suoi morbidi petali in pelle cangiante pronti a formare leggiadre corolle floreali che decorano ora il bracciale ora la collana o gli orecchini. “Cassiopea“, invece, molto ricorda una Medusa. Non è da meno la collana in nappa montata su corda “Dora” e “Wakame” che porta a galla i colori dei fondali mediterranei. A prescindere dalla scelta, ogni modello è in grado di tirare fuori quella ricchezza che contraddistingue ogni individuo e gli permette di essere unico e speciale.

Auto e design per Avéva

Gioielli non convenzionali. Uscire dalla convenzionalità è anche la mission di Avéva. Questa piccola startup nata a Ferrara, avvalendosi della collaborazione di senior designer italiani con esperienze pluriennali con Lamborghini, Mazzanti Automobili e Pagani Automobili, ha lanciato un nuovo progetto creativo. Quale? Creare gioielli combinando l’artigianato italiano e il knowhow nelle hypercar di lusso.

A dimostrarlo sono accessori in grado di trasmettere la bellezza della velocità avvalendosi di materiali non convenzionali al settore orafo. Lunga vita al titanio, la fibra di carbonio e il vero cuoio.

Makuti, velocità da indossare

A fare la felicità di tutti coloro che hanno una personalità forte e decisa è la collezione Makuti. Ad andare in scena è un bracciale dalle forme avanguardiste: due le versioni disponibili, Blue Aurora e Chakra. Il primo, in titanio blu anodizzato e fibra di carbonio mentre l’altro è in titanio anodizzato multicolore e fibra di carbonio.

Entrambi hanno un sistema di chiusura degno di nota. Basta avvicinare le due parti in titanium steel ed ecco che i magneti incastonati nel telaio, attirandosi, permettono di chiudere il bracciale.