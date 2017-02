Laura Dern porta la primavera sul red carpet

La nota attrice statunitense ha scelto Vivienne Westwood, e uno dei colori Pantone della Primavera/Estate 2017, per la prima di “Big Little Lies”

Laura Dern, celebre attrice statunitense, ha il cinema nel sangue. A quanto pare ha ereditato l’amore per il suo lavoro dai genitori, entrambi attori. Proprio così, l’abbiamo vista recitare con la madre, Diane Ladd, in ben 5 pellicole. Dopo “Velluto blu“, “Cuore selvaggio”, “Rosa Scompiglio e i suoi amanti” e “Jurassic Park”, la Dern è pronta a tornare sul grande schermo con Star Wars: Episodio 8.

Laura Dern in Vivienne Westwood

Laura ha saputo dimostrare, in più film, il suo essere camaleontica ovvero sempre pronta ad adattarsi a qualunque ruolo. Ma non solo. La Dern, raggiunto il traguardo dei cinquant’anni, continua a far parlare di sé anche per quello stile affascinante che, da sempre, la contraddistingue.

Di recente, infatti, è stata immortalata a Los Angeles in occasione della prima del film “Big Little Lies”. Per l’evento l’attrice ha indossato una abito in crepe di seta bordeaux e fucsia con corpetto di Vivienne Westwood. La mise, nella sua semplicità, è di grande eleganza.

Il design geometrico valorizza il décolleté sottolineato, ulteriormente, da quel sapiente incontro tra due colori apparentementi distanti ma, in realtà, così vicini. Niente gioielli se non degli orecchini discreti che, in maniera alcuna, rubano la scena all’abito. Ai piedi, invece, un grande classico, una decolletée nera con tanto di cinturino alla caviglia. A completare l’outfit, un’acconciatura raccolta che lascia cadere sul volto solo qualche ciocca. I suoi occhioni azzurri rimangono in primo piano.

Pink Yarrow docet, parola di Pantone 2017

Il suo stile insegna. Il colore è una delle vere armi da giocare quando si è alla ricerca di una mise bella e d’impatto. Il bordeaux è particolarmente indicato per essere chic ma, in vista della bella stagione, il fucsia, con la sua carica di buonumore, è un vero asso nella manica.

A darne conferma è stato il Pantone Color Institute secondo il quale, tra i colori di tendenza moda della Primavera/Estate 2017, figura proprio il fucsia Pink Yarrow. Perché no, come ha dimostrato la Dern, è perfetto anche se abbinato ad altre tinte che smorzano la sua stravaganza.