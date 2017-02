Segnatempo per viaggiare tutto l’anno

Segnatempo per viaggiare nel tempo e perché no, anche nello spazio, per fare tesoro di location d’eccezione. Può un oggetto evocare il fascino di un’isola come Capri? Lei, una delle destinazioni più pittoresche d’Italia, con i suoi scorci mozzafiato, sa sempre come fare breccia nel cuore di tutti coloro che sanno apprezzarla.

Segnatempo per viaggiare con stile

Bellezze da vedere, immortalare e perché no anche da indossare. A rendere un sogno una possibilità è stato il brand L’Ora di Capri con le sue collezioni di orologi che rimandano all’omonima opera letteraria scritta da Edwin Cerio negli anni ’50. L’architetto Massimo Esposito non ha voluto essere da meno. Il suo intento? Dedicare agli indimenticabili scenari dell’isola orologi pronti a racchiudere quel fantastico mondo a colori regalando così, a chi li indossa, le stesse emozioni che si provano durante il soggiorno nel Golfo di Napoli.

Sembrerà di tuffarsi tra i più bei Fondali Marini. Questo il nome di una delle collezioni che rende protagonista il riccio che, con i suoi movimenti lenti tra le rocce, scandisce il piacevole scorrere del tempo o il polpo, il re del trasformismo e lei, la stella marina, emblema di eleganza e bellezza. E ancora i Faraglioni che, con l’omonima linea, raccontano l’essenza stessa della forza della natura caprese e, infine, Isola, per indossare” Capri e possederla, sempre.

L’Ora di Capri, sognando i colori dell’isola

Nulla è lasciato al caso. Ogni orologio è il risultato di un intenso processo creativo. Tutto è studiato per ricreare una sensazione armonica tra la dolce vita caprese e le collezioni. Qualche esempio? La cassa è interamente in acciaio 416 mentre le finiture variano, secondo i diversi modelli, in acciaio lucido o placcato oro. Non mancano preziosi elementi che vivacizzano i quadranti. Polpo ha un pavé composto da ben 25 pietre Swarovski; Isola e Faraglioni presentano invece un fondo di lapis blu mentre Stella marina, Riccio, Lucertola azzurra vantano un pavé fatto di glitz powder e segna ore in Swarovski Stone.

Non in ultimo ci sono i cinturini in acciaio 416 con finitura lucida o placcata oro IPG oppure in pelle. Il tutto proposto in colori sfolgoranti mentre la fibbia è in acciaio o placcata oro, secondo i diversi modelli. Nella parte interna del cinturino c’è il segno iconico del brand, la sagoma dell’Isola.

Stravaganza da polso con GaGà Milano

Dalle ventimila leghe sotto i mari alla capitale della moda, Milano, passando per un altro segnatempo per viaggiare. Parola a GaGà Milano, brand di orologeria nato dalla fantasia di Ruben Tomella. Il nome la dice lunga: “gagà de Milàn” altro non è che un’espressione tipica del dialetto meneghino, molto in voga negli anni ’50, utilizzata per definire un uomo raffinato ma stravagante, sempre attento ai dettami della moda.

Ecco allora che il classico è pronto a vestirsi di nuovo aprendosi a visioni futuristiche. Un antico orologio da tasca si racconta in chiave moderna grazie a un cinturino che permette di indossarlo al polso.

Mistero da indossare: Mysterieuse 48MM

L’ultimo successo firmato GaGà Milano è il Mysterieuse 48MM, un orologio che, come lascia intendere il nome, è misterioso e decisamente accattivante per quel che concerne l’estetica. Niente numeri. Le ore presenti sul quadrante sono indicate con indici geometrici in un sapiente gioco di colori. Non sono da meno le lancette, in acciaio, che creano un effetto ottico particolare. Le cornici rotonde in metallo posizionate all’interno del quadrante completano il tutto.

A ognuno il suo segnatempo per viaggiare e vivere nuove avventure. Il Mysterieuse 48MM infatti, è disponibile in più varianti di cassa. Tutte realizzate con finitura lucida nella tradizionale versione in acciaio, quella placcata oro rosa fino all’acciaio con trattamento PVD nero. Anche il quadrante, in madreperla in tutte le versioni, è disponibile con indici multicolor o nei più classici neri mentre il cinturino, in vera pelle, è realizzato a mano in Italia.