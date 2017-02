Sotto le lenzuola: le proposte di tendenza

Da Iconabio a Caleffi, i nuovi trend tessili in camera da letto, per una casa di stile anche sotto le lenzuola

I NUOVI TREND SOTTO LE LENZUOLA

Etica ed ecologia, ma anche moda e vivacità sotto le lenzuola, con i nuovi trend 2017 per la camera da letto. A cavallo fra la stagione fredda e la voglia di primavera, i vari brand propongono le nuove linee home. Sempre attente alla qualità dei tessili, al comfort e alla bellezza dei tessuti. Strizzando l’occhio, ovviamente, alle tendenze più cool in fatto di complementi.

SOTTO LE LENZUOLA CON ICONABIO

Ormai tendenza ampiamente interiorizzata, l’attenzione all’etica e l’ecologia entra anche in camera da letto con IconaBio. Il rispetto per la natura è alla base della produzione e distribuzione di arredi tessili creati secondo il concept riservato alle collezioni di abbigliamento.

La linea del marchio italo-francese nasce grazie ad un accordo stretto con Frontini Spugne, storica azienda del Varesotto. Sotto le lenzuola i tessuti scelti sono dunque naturali, selezionati e realizzati con cura in Italia. Il design e le grafiche sono semplici e pulite per esaltare i ricami e le tinte naturali. Completi letto in puro cotone, non colorato e non sbiancato, delicati e piacevoli sulla pelle.

UN CONCEPT DI STILE CHE RISPETTA LA NATURA

Il concept di Iconabio dà dunque vita ad una linea di prodotti certificati e dai disegni esclusivi, dedicati al benessere quotidiano. Le materie prime selezionate si attengono a rigidi criteri di naturalità. Semplicità e purezza donano un tocco di design alla camera da letto e regalano una morbida carezza durante il riposo.

CALEFFI: LO STILE SOTTO LE LENZUOLA

Anche il brand Caleffi propone numerose soluzioni per la camera da letto, dalle morbide lenzuola ai copripiumini. La vastissima offerta permette di scegliere lo stile della camera, secondo i propri gusti e la propria personalità. Materiali, colori, trame, lavorazioni concorrono a regalare un’esperienza sensoriale completa, visiva e tattile allo stesso tempo.

Il marchio non dimentica, inoltre, che il 2017 è per Pantone l’anno del Greenery. Un colore perfetto per le parure primaverili e anche per le trapuntine di mezza stagione. Come Leggerissima, la rivoluzionaria trapunta studiata per il medio tepore. L’esclusivo trattamento soft touch ne esalta l’imbottitura in fibra conferendole una texture particolarmente soffice, vaporosa e leggera.