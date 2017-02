Viareggio, quando il Carnevale va in crociera

Viareggio è da molti considerata la Perla della Versilia. Con il blu del mare che luccica da una parte e il bianco delle neve o del marmo delle Alpi Apuane è nata come porta sul mare di Lucca. Ma ben presto si è ritagliata la sua propria identità. Ed oggi è celebre in tutto il mondo per il suo Carnevale, uno tra i più importanti d’Europa. Con la sua satira e i carri tra i più grandi e movimentati del mondo il Carnevale di Viareggio sfila lungo la passeggiata a mare ed ogni anno è ammirato da centinaia di turisti.

VIAREGGIO CON COSTA CROCIERE

E proprio per accontentare anche i croceristi più accaniti c’è una bella novità per chi viaggia con Costa Crociere. Ovvero una speciale partnership tra la compagnia navale e la Fondazione Carnevale di Viareggio. Il cui scopo è quello di portare a bordo di Costa Diadema l’arte e l’ingegno del Carnevale viareggino. Durante le soste della nave a La Spezia gli ospiti hanno la possibilità di raggiungere Viareggio per un’escursione alla Cittadella del Carnevale.

Occasione unica per visitare il complesso architettonico interamente dedicato alla creazione e alla conservazione della manifestazione. Che è anche luogo in cui i Maestri costruttori danno vita ai famosi carri, veri e propri teatri viaggianti. Gli ospiti possono osservare le tecniche di realizzazione di queste stupende macchine folcloristiche. E partecipare anche ad un esclusivo laboratorio in cui imparano ad utilizzare la pratica artigianale della cartapesta. L’escursione prevede inoltre tempo libero per il pranzo e la visita della città.

SULLA COSTA DIADEMA CON IL CARNEVALE

Ma non finisce qui. Dopo la chiusura degli spettacoli a terra il divertimento continua a bordo. Sulla Costa Diadema, in occasione delle crociere che partono il 13 maggio e il 21 ottobre da Savona, sono previste iniziative a tema dedicate al Carnevale di Viareggio. Le due crociere di Costa Diadema saranno caratterizzate da tante attività disponibili per tutti gli ospiti a bordo. Che continueranno a celebrare il vero spirito del carnevale italiano. Le tradizionali maschere di cartapesta viareggine saranno infatti protagoniste di una speciale esposizione allestita a bordo.

A cui si aggiunge la serata in maschera, al termine della quale sarà proclamata quella più bella e originale. Per gli appassionati non manca la possibilità di prenotare, assieme alla crociera, un pacchetto Speciale Carnevale. Grazie al quale si può partecipare a 4 corsi in aula di circa 90 minuti ciascuno. E scoprire tutto sulla storia e la lavorazione della cartapesta. Fino alle origini e al confezionamento dei costumi.