Periodo eccellente per voi, anconformisti dello Zodiaco ora favoriti da una lunga schiera di pianeti veloci, pronti a progressi spettacolari, desiderosi di cambiamento, di rinnovamento, anche in coppia: appassionanti nell’esprimere desiderio, coraggiosi nel mettere in atto nuove strategie

colore: Oro Rosa

Pet Shop Boys, West End Girls