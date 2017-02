INCI: come leggere le etichette dei cosmetici

Trucchi, creme, detergenti etc. contengono un ricco bagaglio di informazioni, basta saperle decodificare. Ecco come divenire consumatori consapevoli

Inci, (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients): a qualcuno dice tutto, ad altri nulla. Si tratta di una denominazione utilizzata a livello internazionale per indicare i diversi ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico, uno strumento di tutela per il consumatore di grande utilità, soprattutto per i soggetti allergici e sensibili.

Proprio così. Mai sottovalutare quanto riportato sull’etichetta. Nella moda, così come nella cosmesi, sapere cosa si sta mettendo sulla pelle è di vitale importanza.

Inci: ordine prima di tutto

Come riporta il sito Abc-cosmetici, una vera bibbia del settore, la normativa introdotta il 1 gennaio 1997 dalla Commissione Europea ha imposto che l’etichetta di ogni prodotto riporti l’elenco degli ingredienti contenuti preceduto dalla parola “ingredients”. Dove si trova? Generalmente sul retro delle confezioni. Occhio all’ordine. Nulla è casuale. Proprio così: l’elenco degli ingredienti è scritto in ordine decrescente, ovvero da quello presente in quantità maggiore a quello in percentuale minore. Il discorso vale per le sostanze che raggiungono concentrazioni superiori o uguali all’1% altrimenti possono essere indicate in ordine sparso.

La nomenclatura e i coloranti

Attenzione al nome. Se sono indicati con il nome botanico in latino si tratta di ingredienti di origine vegetale che non hanno subito processi chimici mentre, le scritte in inglese, indentificano ingredienti chimici o quelli naturali modificati chimicamente. Veniamo ai coloranti. Sono facilmente identificabili in quanto sono indicati con la sigla CI (Colour Index) seguita da un codice identificativo a 5 cifre che ne indica la tonalità prescelta.

Occhio ai profumi!

Quando si legge “profumo”, “parfum”, “aroma” è bene stare in guardia. Esistono 26 sostanze, sintetiche o naturali, individuate dal Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore dell’Unione Europea dalle grandi potenzialità allergizzanti. E’ necessario dunque indicarle sull’etichetta se presenti in quantità superiori alle soglie limite. Di cosa parliamo? Oli essenziali, estratti e acque aromatiche che contengono, ad esempio, Limonene, Cinnamyl alcohol, Amyl cinnamal etc. Il rischio? Potrebbero provocare reazioni allergiche ai soggetti predisposti.

Siti amici per non sbagliare

Tutti coloro che si sentono in difficoltà, ma intendono fare scelte consapevoli, possono avvalersi di piccoli aiuti. Il sito Biotiful offre al consumatore tutti gli strumenti necessari per valutare un determinato prodotto e aumentare la propria consapevolezza.

Come funziona? Basta scannerizzare il codice a barre del cosmetico e sarà così possibile valutare l’INCI con un voto da 1 a 5. Molto utile anche il Biodizionario realizzato dal chimico industriale Fabrizio Zago. A seconda del nome dell’ingrediente inserito, nel sito compariranno dei pallini colorati, ora rossi ora verdi ora arancioni, che ne indicano la pericolosità.

App per vederci chiaro

I più tecnologici possono appellarsi invece alle applicazioni scaricabili sul proprio smartphone come INCI OK che, inserendo semplicemente il codice a barre, permette di individuare gli ingredienti presenti in un determinato prodotto. Altra App utile È verde? che, a ogni ingrediente, associa un simbolo che indica quale sostanza è dannosa e quale, invece, è eco-sostenibile.