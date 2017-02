Giornali di Carnevale: come ti trasformo il quotidiano

Vecchi giornali possono facilmente trasformarsi in originali maschere fai da te per Carnevale, grazie al riciclo creativo

COME RICICLARE VECCHI GIORNALI

Il riciclo creativo è una pratica sempre più diffusa e in questo periodo di Carnevale possiamo applicarla ai giornali. I vecchi quotidiani, infatti, anziché essere gettati nella spazzatura, possono diventare bellissime maschere. I metodi sono molto semplici, tanto da rendere partecipi alla creazione anche i bambini. Dunque, tutti intorno al tavolo, per un divertente bricolage familiare!

MASCHERE DI CARNEVALE CON I GIORNALI

Ci sono diversi procedimenti per creare maschere di Carnevale con i giornali. Il primo è tagliare i fogli in piccoli pezzi e lasciarli a mollo una notte. Mettiamoli in un secchio d’acqua coperto. L’indomani scoliamo bene il composto ottenuto, che diventerà una morbida massa cui va aggiunta colla da parati. Mescoliamo fino ad ottenere un impasto omogeneo, necessario per la nostra maschera personalizzata.

PROCEDIMENTO

Usiamo un cartoncino per creare la sagoma della maschera. Una volta pronta, stendiamo il nostro impasto su tutta la superficie. Lasciamo asciugare. Dipingiamo e decoriamo a piacere la nostra maschera speciale!

Il nostro consiglio bio: al posto della colla da parati si può utilizzare anche la farina per preparare la cartapesta.

MASCHERE DI CARNEVALE SU BASE DI PALLONCINO

Un altro metodo prevede l’utilizzo di un palloncino al posto del cartoncino. In questo modo possiamo realizzare delle maschere ovali, che coprono l’intero viso. La forma di un palloncino gonfio, infatti, ci aiuterà ad avere già la sagoma pronta.

Ricopriamo il palloncino con vari strati di cartapesta, prima in senso orizzontale poi in verticale. Il nostro impasto ci permetterà, se vogliamo, di creare anche il naso, le labbra, le sopracciglia. La cartapesta è infatti molto malleabile, dipende tutto dalla nostra manualità.

ASCIUGATURA DELL’IMPASTO OTTENUTO CON I GIORNALI

Facciamo asciugare bene il nostro palloncino ricoperto di cartapesta. Potrebbero servire anche alcune ore. Buchiamo con un ago e tagliamo con delle forbici in due il pallone. Ecco la base delle nostre due maschere di giornali! Ora non resterà che creare i fori per bocca, naso ed occhi. Decorare e colorare a piacere per concludere il lavoro.