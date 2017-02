Milano Moda Donna: si aprono le danze

70 sfilate, 92 presentazioni, 37 eventi, un totale di 174 collezioni. Numeri che rendono l’idea di quanto fitto sia il calendario di Milano Moda Donna, la grande kermesse fashion che alza il sipario oggi 22 febbraio, e non lo calerà prima del 27 febbraio 2017. In passerella le collezioni autunno inverno 2017/2018. Tra i ‘big’ Gucci, Fendi, Prada, Armani, Versace, Etro. Ma anche tanti brand emergenti, che la Camera della Moda Italiana supporta e rende visibili a suon di novità. Diverse le location cittadine, tra cui, ancora una volta, la Sala Cariatidi di Palazzo Reale. Tra le novità, lo Spazio Cavallerizze presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.

Milano Moda Donna: spazio ai brand emergenti

“Una settimana della moda che riflette il momento di trasformazione che stiamo vivendo e che privilegia il racconto di storie singolari ed autentiche: dai brand che sfileranno per la prima volta con le collezioni uomo-donna, ai giovani brand supportati da CNMI che hanno trovato a Milano lo spazio ideale in cui esprimere la loro creatività” Commenta Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale Italiana.

E dunque, per la prima volta in calendario ci sarà Xu Zhi, designer ospitato da Giorgio Armani e CNMI. Annakiki, Calcaterra, Situationist, supportati da White in collaborazione con CNMI. La sfilata di Angel Chen all’interno del progetto International Designer Exchange Program di Mercedes-Benz. Per la prima volta nel calendario ufficiale della manifestazione il brand Vionnet. Ancora, tra i marchi emergenti Daizy Shely, Lucio Vanotti e Ricostru. Altro spazio dedicato ai talenti emergenti è quello dell’Unicredit Pavillon, quartier generale di Milano Moda Donna in Piazza Gae Aulenti. Qui è ospitata la quarta edizione del progetto Fashion Hub Market. In mostra le collezioni di 15 brand emergenti italiani e stranieri.

Eventi, mostre e party

Nella location del Fashion Hub è stata allestita una mostra fotografica e un’installazione a tema moda e cinema: Portraits by Maurizio Galimberti. E ancora, inaugura la mostra #Likes Timeless di Marie Claire. Anna Molinari presenta il libro presso la boutique Blumarine che celebra i 30 anni della maison. Palazzo Morando ospita The Next Talent. Per quanto riguarda i party, New Wave Milano e I-D presentano il party di The Blonde Salad, aka Chiara Ferragni. CNMI in occasione di Milano Moda Donna di febbraio presenta un fashion film dedicato alla settimana della moda. “Playground“, diretto da The Blink Fish.

Naturalmente la fashion week è superconnessa: si potranno seguire le sfilate in streaming, sui canali social della Camera Nazionale della Moda, aggiornati in tempo reale. E sui maxi schermi allestiti in alcune location cittadine, come in Via Croce Rossa e in Piazza Gae Aulenti.