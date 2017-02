Porte d’ingresso tra funzionalità e design

Non più un mero oggetto funzionale, ma un elemento di design importante. La porta è oggi considerata alla stregua di qualsiasi altro pezzo di arredamento o complemento. Tanto che le aziende stanno unendo sempre più la necessaria funzionalità (e sicurezza) all’estetica. E alle tendenze dell’interior design. Porte d’ingresso aperte all’innovazione, per dare risposte agli interventi residenziali in perfetto equilibrio tra sicurezza ed estetica. Dunque, quali tendenze e quali caratteristiche seguono le porte delle case contemporanee? Federlegnoarredo, cuore della filiera italiana del legno, lo ha chiesto al “Gruppo Porte d’Ingresso” di EdilegnoArredo, che raggruppa le aziende leader del settore in Italia.

Quali caratteristiche devono avere le porte d’ingresso del 2017?

Secondo Alias è la porta blindata da interni la protagonista tra le novità di quest’anno. In particolare, la porta blindata per la zona notte, da adattare naturalmente all’arredamento. Bauxt ritiene che la parola chiave del settore sia ‘personalizzazione’. Ecco che l’azienda punta sulla flessibilità progettuale, per coniugare sicurezza e design. In casa Dierre l’attenzione è rivolta in particolare all’isolamento termico e acustico, non più qualità accessorie ma elementi irrinunciabili. Così come i sistemi di apertura smart, attraverso card o cellulare. Di.Bi punta sulla porta a bilico di grandi dimensioni, come il modello Di.Big, dal design lineare e contemporaneo. Con massime prestazioni in merito a sicurezza e isolamento.

E ancora, Gardesa sottolinea l’importanza dell’isolamento termico. Oltre che di telai che non richiedano interventi di muratura. L’azienda inoltre apre alla personalizzazione e alle serratura con maggiori prestazioni. Oikos proviene da un 2016 di grande innovazione in tema di materiali. L’offerta dell’azienda si è ampliata assecondando esigenze nuove estetiche e prestazionali. Okey Porte ha conciliato un prodotto tecnico all’avanguardia con il design, realizzando porte di produzione industriale ma per il 70% non seriali. Rubner ha da poco introdotto il nuovo modello Wave, con pannello e telaio ondulati. Per implementare l’innovazione estetica affiancandola alla tecnologia. Particolare attenzione è prestata da Vighi Security Doors alle porte blindate da inserire in progetti di riqualificazione e ristrutturazione. Una sfida che richiede di coniugare le nuove tecnologie, l’esigenza di sicurezza, con finiture e specifiche adatte ad edifici non contemporanei.