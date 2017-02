Rocío Muñoz Morales mood athleisure a Sanremo

Rocío Muñoz Morales colpisce ancora. Dopo aver posato per riviste com Elle, Vogue, Glamour etc. arriva la svolta. Non solo modella, la bellezza spagnola nel 2012 ha conquistato la tv in Spagna prima e poi il cinema in Italia con la pellicola “Immaturi – Il viaggio“. Non è tutto perché, nel 2015, Rocío è salita su quello che si potrebbe dire uno dei palchi più ambiti d’Italia, quello del Festival di Sanremo. Proprio così, ha accompagnato Carlo Conti insieme ad Arisa ed Emma in qualità di valletta.

Un’esperienza importante che segna il cv di ogni artista che si rispetti. Quella all’Ariston non è stata però la sua prima e ultima volta. Durante l’ultima edizione della nota kermesse canora, infatti, la Morales, anche se in panni di ospite, è tornata su quel palco con la sua dolce metà, l’attore Raoul Bova con cui fa coppia fissa dal 2013.

Rocío Muñoz Morales, a Sanremo con amore

Sarà l’amore, l’essere mamma della piccola Luna ma Rocìo ha fascino da vendere e non solo quando indossa mise da capogiro come quella firmata Francesco Scognamiglio vista a Sanremo. La sua bellezza non ha bisogno di troppi artifici. Se per lavoro deve essere impeccabile, tra trucco, abiti e tacchi vertiginosi, nel tempo libero preferisce la praticità di un look dal mood athleisure. Decisamente più in linea con il suo stile di vita frenetico e dinamico.

A dimostrarlo la mise scelta in occasione del suo arrivo nella città dei fiori. Passeggiando sul lungomare, Rocío Muñoz Morales ha sfoggiato un outfit sportivo ma, allo stesso tempo, glamour. Un total look Freddy perfetto per chi, come lei, ama il movimento e desidera un abbigliamento confortevole.

Mood athleisure per Rocío con il total look Freddy

Rocío ha scelto la giacca Curve in versione bomber in quanto è il giusto compromesso tra stile e funzionalità. Cosa la rende unica? Oltre alla zip curva che permette di indossare agevolmente il capo, a rubare la scena è il rivoluzionario tessuto D.I.W.O.® (Dry In Wet Out) in grado di assicurare la massima traspirazione della pelle e un effetto water resistant nonché un’ottima vestibilità.

Praticità e femminilità sono garantiti anche dal pantalone skinny WR.UP® in jersey di cotone, un modello brevettato Freddy che, grazie ad un inconfondibile effetto shaping, è in grado di esaltare la silhouette. Addio banalità, a vestire i piedi della Morales è l’originale Feline. Un nome un programma quello della scarpa fitness ispirata all’animale più veloce e scattante del pianeta.

A caratterizzarla è la tomaia seamless stampa all-over effetto degradé in tessuto tecnico traspirante D.I.W.O.® (Dry In, Wet Out) pronta a garantire traspirazione e con una suola con la speciale tecnologia brevettata ITS 02 per una perfetta ammortizzazione degli impatti sia su avampiede che su tallone.