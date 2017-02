In mattinata la Luna crea aspetti positivi per il vostro segno e migliora l’umore. Marte e Venere proprio nella costellazione dell’Ariete vi animano di energie intense e bella luminosità fisica. Anche nelle situazioni più complesse non vi manca la forza d’animo per progredire. Seducenti, passionali

colore: Rubino

Aphex Twin, Eliosphan