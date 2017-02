Matrimonio in eleganza: ecco come muoversi

Il giorno del sì deve rimanere un sogno che diventa realtà, ma il matrimonio in eleganza deve rispettare poche regole universali. Festoso, cerimonioso, particolare: va bene tutto. Pur mantenendo il gusto personale, essenziale per sentirsi a proprio agio, ci sono piccoli trucchi da seguire. Ma quali sono gli errori da evitare?

Matrimonio in eleganza: priorità agli ospiti “fuori sede”

Non dimenticate di avvisare in tempo, anche prima dell’invio delle partecipazioni, tutte le persone che vivono fuori città. Il tempo necessario per organizzare partenze, appuntamenti e ferie è dovuto ed è sinonimo di buona educazione. Inoltre il messaggio che manderete è “tengo alla vostra presenza avvisandovi in anticipo”. Non date per scontato che l’affetto per voi vinca su lavoro, figli e impegni. Potreste causare problemi a chi volete vicino il giorno del sì. Partecipare a un matrimonio prevede una pianificazione: a voi gli strumenti per fare in modo che riesca.

Matrimonio in eleganza: la lista di nozze

Finiti i tempi di servizi in porcellana e argenti, gli sposi di oggi optano per la il viaggio di nozze. Non sottovalutiamo il periodo di crisi e il vantaggio di recuperare qualche spesa dell’organizzazione. Se il viaggio è la scelta, allora bisogna saperlo comunicare agli invitati. Il galateo viene in aiuto anche in questo caso. Il bon ton ci indica che non è di buon gusto inserire nella partecipazione i dati bancari per un versamento. Così come il nome del negozio in caso si sia scelta la classica lista. Vietati anche password o link da cui poter accedere per farsi fare il regalo.

Se state organizzando un matrimonio intimo, lasciate che i vostri cari diano le informazioni riguardo al regalo. Ma se volete ricorrere a internet, potete mandare una mail agli invitati in cui troveranno l’indirizzo di una pagina creata da voi sposini. Che sia un blog, una pagina social o un sito, cercate di creare messaggi accoglienti. Raccontate un po’ di voi, rendete partecipi gli ospiti del vostro amore e date l’opportunità di scegliere. Se vorranno, parteciperanno al vostro viaggio, altrimenti gestiranno le loro risorse in un altro regalo.

La location e previsioni meteo

Un matrimonio in eleganza ha in sé la cura degli invitati. Gli sposi sono i protagonisti, ma il loro compito è quello di far stare bene parenti e amici. Il modo migliore per festeggiare in compagnia, è quello di curare i particolari, dal cibo alla location. Che sia d’inverno, in primavera o estate, la vostra data potrebbe subire imprevisti “meteo”. Calcolate il tempo “pazzarello” di questi ultimi anni: la location deve prevedere una sala per contenere i vostri invitati in caso di pioggia.

Le bomboniere: ricordi pensati

Uno dei piaceri del matrimonio è quello di lasciare un ricordo. Non è necessario che si spendano cifre esagerate per le bomboniere. Quello che conta è che i vostri cari, sentano di essere stati “pensati”. Una foto incorniciata di un momento passato con voi, un oggetto utile che vi ricordi ogni giorno, sono la scelta migliore. Pensate alle classiche saliere o ai tappi per il vino. Un fazzoletto con le vostre iniziali oppure una piantina o una piccola mappa che ricordi il luogo in cui vi siete sposati. Nella maggior parte dei casi basta un simbolo: la scelta è davvero ampia, cercate qualche idea in rete ricordando di seguire i vostri gusti rimanendo sempre nel limite del decoro.