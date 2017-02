Olivia Wilde in completo maschile (e tacchi)

Un caschetto biondissimo con le radici scure. Olivia Wilde ha ufficialmente ‘presentato’ il suo nuovo hairstyle all’evento Tiffany and Co. HardWear Launch Party a New York. Dimostrando non solo che la ricrescita, artificiale o naturale che sia, è cool. Ma anche che lei può indossare completi da uomo senza colpo ferire. Specialmente se corredati di scollo e cleavage in mostra.

Androgina e femminile: Olivia Wilde

Olivia Wilde ha una forte energia androgina. La emana dalla postura, dal modo in cui gioca con le pose e le espressioni sui social e davanti ai fotografi. Ma allo stesso tempo è spiccatamente femminile nella sua naturale eleganza. Per l’evento organizzato da Tiffany ha scelto un outfit che dichiara tutto il bello del femminile che gioca con il maschile. Un completo da uomo, dal taglio largo e vagamente anni ’80, in grigio. Che lasciava in vista un importante cleavage grazie allo scollo in stile doppiopetto. Il completo è firmato Ronald van der Kemp. Il tutto accompagnato dalle pump Sergio Rossi, modello Dafne, in suede nero. Caratterizzate da una decorazione con mini borchie sul collo del piede e alla caviglia. Le pump sono della collezione Pre Fall 2017 2018.

L’attrice americana, divenuta famosa per il ruolo della dottoressa Remy Hadley nella fortunatissima serie Dr.House, è stata eletta ‘donna più sexy del mondo’ nel 2009 dalla rivista Maxim. Negli anni successivi, ha fatto parte del cast di Tron: Legacy, Rush, Lei, tra i tanti. Al momento, è impegnata sul set di un nuovo film, che è anche la ragione per cui si è tinta i capelli di biondo. Impegnata in battaglie che hanno per tema la parità e la forza delle donne, è un’accanita oppositrice di Donald Trump. In queste ultime settimane ha partecipato alle Women’s March.