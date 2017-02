Gradualmente si aprono per voi paesaggi inediti, eventi e persone piuttosto interessanti fanno capolino nella vostra vita, vi incuriosiscono, stimolano la vostra straordinaria immaginazione, vi mettono in moto, in movimento fluido, armonioso. In arrivo possibilità di viaggi e spostamenti assai piacevoli

colore: Acqua

Raphael Gualazzi, Love, Life, Peace