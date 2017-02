Profumi da uomo: sono davvero tutti uguali?

Profumi da uomo. Una vera arma di seduzione. Funziona sempre? C’è chi non resiste a quelle note che, se applicate sulla pelle, emanano un odore irresistibile. Spesso però, al di là della conquista, si tende a prediligere una fragranza piuttosto che un’altra in quanto è più in linea con la propria personalità.



Profumi da uomo, perché sembrano tutti uguali?

La delusione però potrebbe essere dietro l’angolo. Perché, a volte, i profumi da uomo hanno lo stesso odore di base? A porsi il quesito è stato il quotidiano britannico The Independent che, al fine di vederci chiaro, ha interpellato Roja Dove, uno dei maestri profumieri più importanti del mondo. Niente giri di parole. Per arrivare al cuore del discorso Dove rimanda a un profumo storico, Escape di Calvin Klein. Impossibile resistere a quelle note di albicocca, coriandolo, ribes nero, melone, camomilla e calendula. “La sua nota di melone ultra-acquosa ha convinto il mondo che fosse il profumo del mare” – ha detto Dove. I meriti, in realtà, vanno al calone. Questa molecola, infatti, è un ingrediente prezioso e inebriante in quanto ricorda la brezza marina.

Brezza marina. I meriti al calone e il dihydromyrcenol

Non è da meno il Dihydromyrcenol, altra molecola che, con il suo odore di agrumi, è venuta alla ribalta nel momento in cui è stata utilizzata in Cool Water di Davidoff. Parliamo di un profumo dalle note aromatiche-acquatiche, fresco e avvolgente. Dal sul lancio sul mercato, avvenuto nel 1988, ne sono passati di anni ma, dato il successo riscosso, è stato copiato da numerose marche confermandosi, tutt’oggi, una delle fragranze più vendute al mondo.

Anche se profumi dalle note marine sono presenti sul mercato da ormai decenni, Dove spiega che stiamo vivendo una fase in cui i consumatori hanno maturato una nuova consapevolezza. Ebbene sì, ai prodotti tradizionali preferiscono qualcosa di più sofisticato.

Chi meglio di lui può dirlo? Dove, insignito del titolo di Ambasciatore di Creatività per la Gran Bretagna, con la sua esclusiva linea di profumi ridefinisce lusso e raffinatezza della profumeria avvalendosi di materiali della migliore qualità. Come Roja Dove, a quanto pare, l’uomo moderno, punta in alto. Qualità, costi quel che costi.

Fragranze di qualità per esprimere l’individualità

Sono soprattutto i Millennials che si rivolgono alle case di profumi di lusso per una gratificazione olfattiva immediata. Tutto ha un senso in base all’età. In fase adolescenziale si tende a seguire la massa per non essere esclusi puntando, ad esempio, a fragranze come Lynx Africa, uno degli spray più venduti al mondo.

Non è da meno Abercrombie & Fitch, un profumo che seduce e dona un fascino irresistibile grazie a quella profumazione marina combinata a legno di sandalo e muschio. Con l’avanzare dell’età le esigenze però cambiano. Ebbene sì il profumo diviene un mezzo per esprimere la propria individualità. Niente più omologazione. La parola chiave è unicità.