La ricerca che evidenzia quanto ci si innamora in viaggio

Innamorarsi in viaggio: le passioni degli italiani in vacanza secondo una recente ricerca

Una ricerca di eDreams, condotta nel corso del mese di gennaio 2017, ha coinvolto un campione di 11 mila persone provenienti da Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Svezia e Norvegia. Al sondaggio hanno partecipato 1000 italiani. La ricerca ha scoperto in quanti si sono innamorati in vacanza. E la tendenza a trovare la propria anima gemella durante un viaggio. Interessanti sono le ragioni della partenza. 1 italiano su 10 ha affermato di aver acquistato un biglietto aereo dopo aver chiuso una relazione con il proprio partner. Ecco, dunque, che non deve destare stupore se il 20% degli viaggiatori italiani ha dichiarato di essersi innamorato di qualcuno incontrato mentre era in vacanza.

INNAMORARSI IN VACANZA: I DATI DI UNA RICERCA

I maschi sono più intraprendenti. Il 20% degli uomini si è lasciato affascinare da qualcuno incontrato in ferie. Quasi il 10% dei ragazzi ha utilizzato una app di incontri geolocalizzata per trovare altri single nella zona. La fascia d’età più coinvolta negli innamoramenti è quella compresa tra 35-44 anni. La percentuale di questi italiani che ha trovato un partner mentre era in viaggio è di 22,3%. Lo stesso è accaduto, però, al 22,2% dei viaggiatori più giovani (18-24 anni). Mentre quelli appartenenti alla fascia 25-34 anni hanno registrato il maggior utilizzo di app per incontri, vale per il 9,9%.

Altro fattore preso in considerazione nell’indagine sono i colpi di fulmine prima dell’atterraggio. Oltre il 40% dei viaggiatori in partenza dall’Italia si è sentito attratto dagli assistenti di volo. E il 26% da un altro passeggero seduto accanto al proprio sedile. Quello che emerge è un dato altrettanto significativo. Si stima, infatti, che a puntare gli occhi su una hostess o uno steward siano stati per la maggioranza persone già impegnate in una relazione amorosa. Si parla di più del 45%. Di questi, più della metà erano uomini di età compresa tra 25 e 34 anni.

LA TENDENZA DEI VIAGGIATORI EUROPEI

La tendenza si registra anche per i vicini spagnoli e portoghesi, con il 35% e il 33%, seguiti dagli inglesi attratti più dagli assistenti di volo (23,5%) che dal vicino di posto (19%). Anche gli svedesi non rimangono indietro, con un buon 30% che ha adocchiato un/una compagno/a di viaggio e un 35% che ha flirtato con gli assistenti di volo. Si distinguono i francesi più interessati a fare colpo su un passeggero (23%) piuttosto che sul personale di bordo (20%). Il 5% dei single italiani ha incontrato la dolce metà in aeroporto o a bordo dell’aereo. E quasi il 3% quello che poi, una volta atterrati a casa, sarebbe diventato il futuro coniuge.