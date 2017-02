Rimanere incinta è più difficile se il lavoro è a turni

Infermiera. Medico. Operaia. Tassista. Receptionist. Badante. Autista di mezzi pubblici. Sono solo alcuni dei mestieri che richiedono l’organizzazione in turni. Da qualche tempo, ci si è resi conto che gli orari di lavoro gestiti a rotazione hanno un forte impatto sulla salute di chi li segue. Ma una recente ricerca americana pone l’accento anche su un’altra possibile conseguenza dei turni: rimanere incinta è più difficile per una donna che non ha una routine lavorativa regolare. Lo studio, condotto da un team dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, aveva l’obbiettivo di verificare se ci fosse un collegamento tra fertilità femminile e tipologia di impiego. E uno dei dati emersi con più evidenza è che i turni di lavoro non giovano al concepimento.

I turni di lavoro come fattore discriminante del rimanere incinta

Ritmi circadiani completamente sfasati, ritmo sonno-veglia irregolare, e di conseguenza stress, malumore, stanchezza. Non è una novità che il lavoro a turni abbia un forte impatto sulle persone. Questa ricerca, pubblicata su Occupational & Environmental Medicine Journal, spiega che anche la possibilità di rimanere incinta si fa più scarsa. Per scoprirlo gli scienziati hanno preso a campione 470 donne sottoposte a trattamenti per la fertilità. I loro risultati clinici (risposta ovarica, produzione e maturazione di ovuli) sono stati incrociati con questionari riguardanti il loro impiego. E’ risultato evidente che le donne impegnate in turni di lavoro erano anche quelle con minori possibilità di concepire.

Per ora, spiegano gli studiosi, si tratta solo di uno studio di osservazione. Quindi le vere e proprie conclusioni e correlazioni scientifiche si avranno solo una volta approfondita la tematica. Per ora, riporta la CNN che ha intervistato una delle autrici della ricerca, l’ipotesi è che il collegamento tra turni e bassa fertilità sia lo stress. E quindi una risposta non adeguata del corpo alle proprie funzioni naturali.

Altri fattori

La ricerca ha rilevato anche un altro minimo comune denominatore tra scarsa presenza di ovuli maturi e lavori fisicamente pesanti. I mestieri molto ‘fisici’ sono un ulteriore deterrente al concepimento. Gli ovuli delle donne che per lavoro spostano pesi, muovono oggetti, trasportano cose hanno buone possibilità di essere meno fertili. Casistica che aumenta nelle donne sovrappeso dai 37 anni in su.